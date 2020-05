ARZIGNANO – Camion demolisce architrave di officina (FOTO e VIDEO)

Incidente stamane alle 9:30 ad Arzignano dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiume per un camion che, entrando all’interno di un’officina, ha demolito l’architrave del portone d’ingresso, non rendendosi conto che la gru posta subito dietro la cabina di guida era più alta della struttura d’ingresso: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Vicenza con l’autoscala coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno effettuato un accurato sopralluogo prima di procedere alla rimozione dell’architrave con una gru fatta arrivare sul posto. Si è provveduto prima puntellare il muro alla destra dell’ingresso che presentava una importante fessurazione, poi si eliminato parte della vetratura che si trovava sopra l’architrave, sostenendo con ulteriori puntelli i lati. La trave è stata poi agganciata e sollevata sgravando il peso da sopra la cabina del camion che è stato portato fuori. La trave è stata poi portata fuori e calata a terra. Sul posto un tecnico dell’ufficio comunale e la polizia locale che ha chiuso la strada. L’officina è stata dichiarata inagibile. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 12:30.