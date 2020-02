Lega di Arzignano: Beschin fuori dal Gruppo in Comune, dopo le polemiche sulla copertina di Vogue Italia

Colpo di scena nella vicenda delle polemiche sulla copertina di Vogue Italia a una ragazza di Chiampo. Dopo uno scambio di opinioni fra Daniele Beschin, consigliere comunale di Arzignano, sulla bacheca del sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, nella quale il sindaco si era complimentato con Maty Fall Diba, ragazza italiana di origine senegalese di Chiampo protagonista della copertina di Vogue Italia, definendola ‘bellezza chiampese’, è arrivato un comunicato del segretario provinciale della Lega, Matteo Celebron, poi la risposta di Beschin ed ora la presa di posizione del gruppo Lega in Comune ad Arzignano.

LEGGI ANCHE: DICHIARAZIONI CELEBRON e RISPOSTA BESCHIN

Scrive il gruppo Lega in un comunicato: “In riferimento alla spiacevole polemica apparsa sul Giornale di Vicenza di questa mattina sulla vicenda “Maty Fall Diba, ragazza italiana residente a Chiampo protagonista della copertina di Vogue Italia”, la segreteria politica della Lega di Arzignano, con massima urgenza, già nel primo pomeriggio ha convocato i consiglieri di maggioranza della Lega per affrontare e discutere la questione.

All’unanimità, il capogruppo Maddalena Zorzin, i consiglieri comunali Marianna Carulli e Marco Cazzavilan, il presidente del consiglio Giulia Mastrotto, assieme al segretario politico Enrico Marcigaglia e il vice segretario Guglielmo Dal Ceredo hanno deliberato quanto segue:

La lega di Arzignano si dissocia totalmente dalla polemica apparsa nei social e nei giornali, e porge le più sentite scuse alla ragazza Maty Fall Diba.

Condivide e accoglie senza indugio quanto dichiarato dal segretario provinciale Lega Matteo Celebron nella nota stampa odierna.

Comunica che il consigliere Daniele Beschin, per effetto immediato, non farà più parte del gruppo consigliare Lega Nord Arzignano.

Con l’occasione, ci scusiamo anche con il Sindaco Alessia Bevilacqua per lo spiacevole episodio, assolutamente inopportuno e scoordinato rispetto all’ottimo lavoro amministrativo, umano e sociale che Alessia sta svolgendo con massimo impegno a servizio della città”.

—–++-

Arriva anche l’immediata risposta di Beschin:

“Proprio ieri parlavo con i consiglieri leghisti e con il signor Guglielmo Dal Ceredo circa questa sterile polemica e tutti concordavano nel dire che si trattava dell’ennesima caccia alle streghe di certi benpensanti. Ma evidentemente è bastato poco per voltare le spalle e accomodarsi nel pensiero meno “problematico”. È il trionfo dell’ipocrisia a cui veramente mi sarei aspettato che certe persone non prendessero parte. Continuerò a servire la cittadinanza da uomo libero, il secondo più votato in assoluto in consiglio comunale. E per far comprendere alla gente quanto ipocriti ci sono nella politica, allego due articoli dove proprio Celebron era stato citato per razzismo, non molto tempo fa. Una tristezza assoluta”. E cita un articolo:

http://leganordmarano.blogspot.com/2014/03/rom-il-governo-diffida-la-lega-di.html?m=1