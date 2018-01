ARZIGNANO – Basta sosta selvaggia in viale Vicenza

L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha deciso di intervenire, in seguito a diverse segnalazioni da parte degli studenti, al fine di mettere in sicurezza un tratto di viale Vicenza a ridosso degli istituti scolastici e della fermata delle corriere.

Una lunga una porzione di strada, prospiciente l’Istituto Galilei, che va dal civico 46 all’incrocio con via Fermi, viene infatti occupata, durante le ore di punta e soprattutto negli orari di accesso degli studenti alle scuole, da automobili parcheggiate selvaggiamente che impediscono il transito pedonale in sicurezza degli stessi studenti. L’Amministrazione provvederà quindi nelle prossime settimane a realizzare un vialetto pedonale protetto installando idonei dissuasori rigidi (archetti) lungo il lato di viale Vicenza dove attualmente l’area pedonale è delimitata semplicemente da segnaletica a terra. Il tratto pedonale protetto sarà anche dotato della necessaria segnaletica orizzontale e verticale e fungerà da prolungamento del marciapiede rialzato, permettendo quindi un accesso sicuro alla stazione e alle scuole.

“Abbiamo deciso di attuare un intervento volto a garantire la sicurezza degli studenti, che rappresentano il futuro della nostra città” dichiara l’assessore alla Mobilità Urbana Nicolò Sterle. “Affrontiamo questo triste costume della sosta selvaggia senza interventi sanzionatori ma con un intervento viabilistico strutturale volto anche al decoro della strada stessa”.

“La sicurezza innanzi tutto” -aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin. “Ci rendiamo conto che gli automobilisti sono portati a parcheggiare lungo la strada per comodità, ma questo non è ammissibile se mette in pericolo il transito di molti studenti o dei cittadini che camminano lungo quel lato di viale Vicenza”.