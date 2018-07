ARZIGNANO/BASSANO – Non si fermano all’alt dei Carabinieri: in auto avevano un cane rubato a Trento

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno potenziato, per il periodo estivo, i controlli alla circolazione stradale nella Valbrenta in considerazione dell’aumento dei flussi turistici.

Nel pomeriggio di ieri, durante un normale servizio di pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stata individuata un’autovettura Fiat Stilo di colore grigio fra le abitazioni del comune di Valstagna; i Carabinieri, insospettiti dai movimenti dell’automobile con tre soggetti a bordo, hanno pertanto deciso di sottoporla a controllo intimando l’alt. Il conducente della Stilo, di tutta risposta, ha deciso di darsi alla fuga in direzione di Campolongo sul Brenta giungendo sino al ponte dove l’autovettura ha però terminato la marcia per un guasto meccanico. Fermati e identificati i soggetti, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un cane di razza pregiata ed elevato valore economico, un American Staffordshire Terrier, che ai militari non è sembrato essere di proprietà dei tre occupanti l’autovettura.

Dopo aver provveduto agli accertamenti di rito sul 31enne arzignanese C.D., sulla bassanese 42enne M.M. e sulla 16enne di San Nazario C.R. , occupanti dell’autovettura, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno concentrato le loro attività sul cane appena recuperato per riuscire a capire se e dove fosse stato asportato.

Dopo una ricerca attenta e meticolosa è emersa una denuncia di furto in un’abitazione presentata presso la Stazione Carabinieri di Roncegno (Tn), un reato commesso nel pomeriggio di sabato 7 luglio dove era stato rubato proprio un cane di quella razza.

I denuncianti sono stati pertanto invitati presso la Compagnia di Bassano del Grappa dove hanno subito riconosciuto “Max”, il loro animale domestico, esprimendo grande soddisfazione per l’operato dei Carabinieri. I tre occupanti l’autovettura sono stati invece denunciati per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.