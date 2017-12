ARZIGNANO – Il “Babbo Natale sul tetto” è (finalmente) apparso

Ormai ad Arzignano lo sanno tutti, e tutti lo attendono: non è Natale senza il Babbo sul tetto della famiglia Pieropan. Ogni Natale, infatti, Davide Pieropan allieta tutti coloro che passano per la strada principale della frazione della città del Grifo con una sua creazione: un Babbo Natale che, di anno in anno, “combina” sempre qualcosa: un anno si dondolava sul tetto con la Befana, un altro anno fu Goldrake a buttarlo giù per il camino. Foto che hanno fatto, negli ultimi anni, il giro del web nazionale. Quest’anno la preoccupazione era palpabile tra gli arzignanesi, poiché il Babbo sul tetto dei Pieropan non era ancora comparso: ma finalmente stasera ha fatto la sua comparsa. “ono ormai parecchi anni che mi impegno a creare qualcosa che possa strappare un sorriso, ai bambini e non. Sappiamo che molte persone attendono impazienti ogni Natale per vedere cosa ci sarà sul nostro tetto –