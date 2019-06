ARZIGNANO – Auto fuori strada davanti alla Marelli: due feriti

Incidente oggi pomeriggio alle 16.20 circa ad Arzignano, davanti alla Marelli Motori in via Sabbionara. Un’automobile Renault Modus, condotta da B.O. 76enne di San Pietro in Gu (Padova) è uscita fuori strada autonomamente mentre stava procedendo da Montecchio verso Arzignano. L’auto ha invaso la corsia opposta ed è uscita di strada. A bordo vi erano anche la moglie dell’uomo, F.F. di 71 anni e il figlio M.O. di 48 anni. Sul posto la polizia locale per i rilievi. In base alle prime informazioni il conducente e la moglie sono rimasti feriti. Quest’ultima in maniera più seria avrebbe riportato serie lesioni pelviche con probabile frattura del bacino.