ARZIGNANO – Auto finisce dentro studio di assicurazioni: donna ferita

A mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trento ad Arzignano per un’auto finita letteralmente all’interno di un ufficio di assicurazione, dopo aver prima urtato un’altra vettura e aver infranto la vetrina: ferita la conducente.

Illese le due persone che si trovavano all’interno del locale. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente, rimasta incastrata nella KIA Soul. La donna 74 enne è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferita in ospedale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna dopo aver affrontato la rotatoria in direzione Chiampo, ha perso il controllo dell’auto andando a impattare contro un Toyota Rav 4, parcheggiata longitudinalmente davanti l’ufficio, la quale è stata trascinata dentro dall’urto. Le due auto si sono fermate a ridosso del bancone, facendo prendere un grande spavento al titolare e un’impiegata, rimasti fortunatamente incolumi. Il personale dei vigili del fuoco ha poi effettuato una verifica strutturale dell’edificio, che risulta integro, eccetto che per la vetrina. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.