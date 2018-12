ARZIGNANO – Asfaltatura di via Ghisa al via oggi

L’Amministrazione Comunale di Arzignano comunica che dalla giornata di oggi verranno eseguiti i lavori di asfaltatura di via Ghisa a Tezze di Arzignano dall’incrocio con via Da Vinci all’incrocio con via Cesare Verlato.

La previsione di fine lavori, salvo imprevisti, è prevista entro il 19 dicembre, anche se le eventuali condizioni meteo avverse potrebbero procrastinare tale data. Si procederà con la fresatura e nuova asfaltatura per circa 750 metri complessivi.

Il costo dell’intervento a carico del Comune di Arzignano è di 34.590 mila euro mentre un importo di 37.700 euro sarà finanziato da Acque del Chiampo. Durante i lavori verrà istituito il senso unico alternato per permettere agli operai di intervenire.

“E’ questo uno dei più importanti interventi che effettuiamo” – dichiara il consigliere delegato alle Asfaltature, Giorgio Pozzer. “Anche in questo caso ci scusiamo per il disagio con i cittadini ma voglio sottolineare che tale intervento è effettuato in una strada di intenso traffico che necessita di manutenzione, per la sicurezza stessa degli automobilisti”.