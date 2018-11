ARZIGNANO – Asfaltatura del parcheggio dei Vigili e scuole Motterle

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Ieri e oggi si stanno eseguendo in città i lavori di asfaltatura del parcheggio a fianco delle scuole E. Motterle – lato comando Polizia Locale, in via IV Martiri ad Arzignano.

Verrà sistemato il fondo, attualmente sterrato, e sarà eseguita una nuova asfaltatura per circa 800 metri quadrati. Il costo dell’intervento è di circa 18.000 euro + IVA.

“Continuano a pieno ritmo le asfaltature ad Arzignano – dichiara il consigliere delegato alle Asfaltature, Giorgio Pozzer – e non riguardano solamente importanti assi viari o vie secondarie che hanno bisogno di una risistemazione, ma anche aree di transito e servizio come i parcheggi. L’area interessata –conclude Pozzer- è attualmente sterrata”.

“Ci scusiamo con i cittadini per il disagio –aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin- ma abbiamo deciso di procedere con le asfaltature approfittando delle clementi condizioni meteo previste. Dai prossimi giorni sia gli agenti di Polizia Locale che i genitori degli alunni della Motterle, potranno usufruire di un nuovo parcheggio asfaltato e più funzionale all’accesso al Comando e alle scuole”.