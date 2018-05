ARZIGNANO – Arzignano generosa: record di dichiarazioni di volontà alla donazione organi

“Un incredibile risultato che conferma la sensibilità, la generosità e il senso civico dei cittadini di Arzignano”. Così il vicesindaco ed assessore al Sociale del Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua, commenta i dati relativi alle dichiarazioni di volontà alla donazione organi, espresse dai cittadini arzignanesi. Alla data del 30 maggio 2018 ben 1.508 persone hanno dato la dichiarazione di volontà, dal 23 maggio 2016, data nella quale è stato avviato il progetto “Una scelta in Comune” promossa dall’AIDO e supportata dall’Amministrazione Comunale di Arzignano. Un impegno confermato dallo stesso assessore nell’ultima assemblea Intermedia della Sezione Provinciale dell’Aido lo scorso 8 aprile tenutasi nella rocca del Castello di Arzignano, alla quale hanno partecipato numerosi gruppi comunali.

Per i cittadini maggiorenni, lo ricordiamo, è prevista la facoltà di indicare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti”. Di queste, ben 1.406 hanno dato la dichiarazione di consenso alla donazione degli organi, pari al 93,2% del totale, mentre i dinieghi sono stati 102 (6,8%).

Le carte di identità emesse a maggiorenni dalla data di avvio del progetto sono state circa 5.242: ciò significa che la percentuale di persone che hanno scelto di esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi supera il 28,7% del totale degli aventi diritto.

Nella provincia di Vicenza, Arzignano si attesta al secondo posto per numero di dichiarazioni tra i Comuni attivi, seguendo a ruota il Comune di Vicenza, capoluogo di provincia. E’ però la Comune di dimensioni medio-grandi che presenta un’adesione maggiore, sia alla dichiarazione di volontà che alla dichiarazione di consenso, ben al di sopra di altri Comuni molto più popolosi.

“Si tratta di un risultato eccezionale e voglio ringraziare i cittadini per il loro impegno” aggiunge Bevilacqua. “Il dato conferma che la cultura della donazione è presente e consolidata nella nostra comunità. I cittadini sanno che donare gli organi significa aiutare il prossimo e garantire il diritto alla salute. Voglio a questo proposito ringraziare i gruppi Aido di Arzignano per la grande opera di sensibilizzazione svolta in questi anni”

“I dati sulla dichiarazione di volontà di donazione degli organi, relativi ad Arzignano, confermano un’incredibile tradizione civica e umanitaria della nostra comunità, che ospita tantissime associazioni di volontariato” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Inutile sottolineare l’importanza sotto il profilo sanitario di questa azione. Negli ultimi anni vi è stato un aumento dei pazienti in lista di attesa e la conseguente mortalità dei soggetti che hanno necessità di trapianto. La nostra scelta può salvare molte vite”.

Il rapporto con AIDO

Con Aido Sezione locale di Arzignano è stata garantita la collaborazione nell’attività divulgativa, con la presenza presso il Teatro Mattarello di volontari nelle serate del 9 marzo e del 15 novembre, prima degli spettacoli teatrali. Aido provinciale ha beneficiato di contributo straordinario, erogato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 14.06.2017, a fronte della fornitura di n. 300 opuscoli informativi multilingue, attualmente in distribuzione presso gli sportelli anagrafici, al fine di agevolare la comprensione anche ai residenti di lingua straniera. Dal mese di settembre 2017, inoltre, con l’avvio dell’emissione della CIE, la trasmissione dei dati al CNT avviene in automatico tramite il portale dedicato del Ministero dell’Interno. Il personale dell’ente è impegnato in attività formativa specifica con riguardo al progetto: anche nel corso del 2017, ad esempio, una unità dell’ufficio anagrafe ha partecipato a una giornata formativa a Sandrigo, promossa da ANCI SA per Anci Veneto, in collaborazione con AIDO e il Coordinamento Regionale per la donazione organi.