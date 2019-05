ARZIGNANO – Arriva Madalina: prenotazioni aperte per il teamcooking

La vincitrice di Bake Off Madalina sarà in Piazza Campo Marzio ad Arzignano l’11 maggio. Aperte le iscrizioni per il laboratorio creativo di dolci rivolto a bambini e genitori

Dolci in piazza l’11 maggio ad Arzignano. Piazza Campo Marzio diventerà un vero e proprio laboratorio all’aperto dedicato ai bambini dagli 5 ai 10 anni e ai loro genitori.

Ospite d’onore ed ‘insegnante’ sarà Madalina Pometescu, vincitrice di Bake Off Italia nel 2014.

L’appuntamento è per le ore 16 ed il laboratorio sfornerà dolci fino alle 18.

Sono aperte le iscrizioni, per chiunque volesse partecipare, in Biblioteca Civica Bedeschi: tel. 0444 673833