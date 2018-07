ARZIGNANO – Arriva l’Anonima Magnagati a Castello

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

L’estate di Arzignano entra nel vivo e regala uno spettacolo imperdibile nella splendida scenografia del Castello di Arzignano. Torna infatti l’Anonima Magnagati con lo spettacolo di stretta (e in questo caso esilarante attualità) “Banche Palanche Rotte”, il prossimo 26 luglio 2018.

Attenzione però, per poter assistere allo spettacolo è necessario acquistare il biglietto d’ingresso e, vista la popolarità del gruppo comico vicentino sarà necessario contattare quanto prima la Biblioteca (Tel. 0444 673833 biblioteca@comune.arzignano.vi.it) e Ufficio Cultura (Tel. 0444 476543 cultura@comune.arzignano.vi.it).

“Torna la grande comicità della grande Anonima Magnagati ad Arzignano ” dichiara l’assessore agli Eventi Nicolò Sterle. “Sarà un grande spettacolo che rende onore al posto che lo ospita. Invito tutti gli arzignanesi ad assistere all’esibizione all’insegna dell’ironia, della comicità e dell’attualità”

Lo spettacolo si terrà alle 21.15 nel piazzale della Vittoria. Il trio composto da Roberto Meneguzzo, Ferruccio Cavallin, Pierandrea Barbujani con musica dal vivo di Silvia Carta e Giuliano Pastore e regia Pino Costalunga (Testo Anonima Magnagati e Roberto Cuppone – Produzione Anonima Magnagati Fondazione Aida) si esibirà attorno al tema del rapporto molto complesso che abbiamo con il denaro. “Solo pochi sanno trattarlo –recita il testo di presentazione dello spettacolo- in modo distaccato, i più di noi hanno con esso una alternanza micidiale di amore/odio. Odio quando non c’è, amore ambiguo quando ce n’è. Ma le cose si complicano se possibile ancora di più quando tra noi due compare il terzo incomodo, la banca. È lì che ti accorgi dell’assoluta infedeltà del tuo denaro, pronto a lasciarti per le più indecenti proposte patrimoniali del più scalcinato degli impiegati”.

Biglietti: Intero 12,00 € – Ridotto 10,00 €

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello