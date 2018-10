ARZIGNANO – Arrestato 31enne, portò 6,2 kg di droga in Italia

(P.U.) La sezione antidroga della Squadra Mobile di Vicenza ha arrestato un cittadino indiano residente ad Arzignano in via Spalato, su ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, per traffico di stupefacenti. Si tratta del 31enne Sing Satpal. L’ordine di carcerazione è stato emesso lo scorso 12 ottobre. L’uomo è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione dopo il suo arresto risalente al 15 aprile del 2014, quando stava rientrando dall’estero in treno. Fu bloccato dalla polizia di frontiera di Tarvisio e trovato in possesso di 6,2 kg di bulbi di papavero da oppio essiccati. La condanna ha previsto anche 18 mila euro di multa e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel suo passato alcuni precedenti. Per rissa e lesioni risalenti al 2010 (partecipò ad una rissa fra 6 connazionali il 22 ottobre 2010 ed avvennero in centro ad Arzignano) e per detenzione di banconote false, risalente al 2011.