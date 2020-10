Arzignano, annullata la Fiera dei Santi

Tutto era pronto ed organizzato, e i depliant erano già in tipografia pronti per essere stampati.

Abbiamo lavorato moltissimo in questi mesi per organizzare e regalare ad Arzignano una Fiera Innovativa, Moderna, Divertente e in regola con le normative ed i protocolli anticovid esistenti.

Purtroppo, in questo anno orribile, le leggi continuano a cambiare, e il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri, stravolge completamente lo scenario, e di fatto vieta manifestazioni, spettacoli e feste pubbliche che prevedano persone in movimento.

(riferimento DPCM 13.10.20 art.1 comma 6, lettere i, m, n).



Inoltre, il numero dei contagi COVID, anche ad Arzignano, continua a salire (+457% negli ultimi 10 giorni, sono 37 gli attualmente positivi ad Arzignano, 2 di questi ricoverati), e il grande afflusso di persone alla Fiera dei Santi avrebbe pericolosamente aumentato il rischio per la salute pubblica.



LA FIERA PIU’ BELLA DI SEMPRE CHE NON POSSIAMO FARE…



E’ stata una scelta dolorosa ma necessaria.

Molto è il rammarico per la Fiera più Bella di sempre, che non possiamo fare.

Dispiace per i cittadini, e dispiace molto anche per tutti gli operatori che in questi mesi hanno lavorato per organizzare un Evento di Alta Qualità sviluppato per la durata di ben 2 settimane.

Alla fine però, nonostante l’annullamento, abbiamo deciso di mostravi comunque i depliant che sarebbero dovuti arrivare in questi giorni nelle vostre case, per farvi sognare un po’ su come sarebbe stata la Fiera Santi 2020, speranzosi che tutto ciò , possa essere solo un arrivederci al 2021, quando la voglia di stare tutti assieme sarà ancora più grande.

A seguire vi alleghiamo il Depliant in formato rotondo, FIERA SANTI 2020, che in questi giorni sarebbe dovuto arrivare nelle case dei cittadini…



UN RINGRAZIAMENTO AGLI OPERATORI



In questo momento, il nostro pensiero e ringraziamento va agli operatori dello spettacolo viaggiante che stanno attraversando una crisi mai vista prima, ai bar e ai musicisti che avevano collaborato per la gestione degli Eventi musicali, ai camionicini dello StreetFood, agli autisti del servizio Bus Navetta e del Taxi Arturo dedicato agli Anziani e alle tante persone ed attività che a causa di questa nuova emergenza sanitaria perderanno ulteriori occasioni di lavoro.Un grazie alle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, tecnici della ULSS, Protezione Civile, Ass. Carabinieri in Congedo e alla Croce Rossa che avevano tutti lavorato per garantire una gestione sicura, ordinata e ben presidiata dell’evento.Un grazie all’ Ufficio Commercio del Comune di Arzignano, che ha creduto e lavorato fino all’ultimo in questa difficile impresa.Un grazie infine, al Responsabile per la Sicurezza della Fiera, per la capacità e serietà dimostrate nell’organizzare l’evento, anche e soprattutto quando è arrivato il difficile momento di decidere che l’annullamento era divenuto indispensabile, perché ad Arzignano, la salute ha sempre e comunque la priorità.