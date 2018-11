ARZIGNANO – Amoroso eletto miglior giocatore di Calcio a 5 del Triveneto

Fabrizio Amoroso eletto miglior giocatore dei calcio a 5 del Triveneto dello scorso campionato. Un grande orgoglio e un grande onore per il numero 9 biancorosso premiato questa mattina al Teatro Comunale di Vicenza durante la 18^ edizione del Galà del Calcio Triveneto promosso dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI). Una manifestazione che ha portato più di 500 studenti delle scuole superiori protagoniste di un dibattito sul calcio attuale a cui ha partecipato il presidente dell’AIC Damiano Tommasi e il Presidente Onorario avv. Sergio Campana. Ospite d’onore dell’evento l’ex campione del mondo Gianluca Zambrotta che nella sua carriera ha vestito le maglie vincente di Juventus, Barcellona e Milan. “Un grande onore aver ricevuto questo premio – spiega Amoroso – a quasi 38 anni sono ancora in campo a lottare coi miei compagni per la maglia biancorossa, una seconda pelle per me. Questo premio lo dedico a tutti i miei compagni di squadra, ai tecnici e ai dirigenti con cui ho vissuto una grande stagione lo scorso anno, la stagione che ha riportato l’Arzignano dove merita in serie A”.

Ecco la lista dei premiati stagione 2017-2018:

UDINESE: KEVIN LASAGNA

CHIEVOVERONA: IVAN RADOVANOVIĆ

HELLAS VERONA: ANTONIO CARACCIOLO

CITTADELLA: MARCO VARNIER

VICENZA: PIETRO DE GIORGIO

BASSANO VIRTUS: FEDERICO PROIA

PADOVA: NICO PULZETTI

PORDENONE: MICHELE DE AGOSTINI

SÜDTIROL – ALTO ADIGE: ROCCO COSTANTINO

VENEZIA: MAURIZIO DOMIZZI

MESTRE: MARCO BECCARO

TRIESTINA: DAVIS MENSAH

ALLENATORE: ROBERTO VENTURATO

ARBITRO: DANIEL AMABILE

CALCIO A 5: FABRIZIO AMOROSO

CALCIO FEMMINILE: ANGELICA SOFFIA