ARZIGNANO – Alloggi Erp: prima agli arzignanesi

Il Comune di Arzignano ha emesso il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale Pubblica per l’anno 2018, rimodulato in base alla legge 3 novembre 2017, n°39 della Regione Veneto “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, che ha riordinato la disciplina regionale, dettando i nuovi indirizzi e le nuove modalità di esercizio delle funzioni di E.R.P. da parte delle aziende territoriali A.T.E.R., che dei Comuni.

L’Amministrazione Comunale di Arzignano, con delibera consiliare n. 72 del 07 novembre 2018, relativa alla “modalità di attribuzione del punteggio riservato a particolari situazioni presenti nel territorio nell’ambito del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)” ha poi stabilito le ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla Regione per le quali assegnare un determinato punteggio in base alle diverse condizioni dei richiedenti alloggio.

“Nella definizione dei punteggi che l’amministrazione vuole dare a propria discrezione -dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale, Alessia Bevilacqua- è stata data rilevanza alla residenza. Prenderà punteggio maggiore chi risiede ad Arzignano da più tempo. Rimane comunque alta l’attenzione verso le fasce deboli della popolazione, quindi disabili e persone anziane. Da qui a maggio l’Assessorato al Sociale si è posto un obiettivo importante, quello della consegna di 10 appartamenti. Quattro sono già in assegnazione ed altri sei saranno assegnati a primavera 2019″.

Il Bando è rivolto a tutti, ma nel calcolo dei punteggi verranno favorite persone svantaggiate con problemi psico-sociali correlati allo stato di disabilità, malattia mentale o fisica in fase acuta o assestata con postumi permanente; nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età superiore o uguale ad anni sessanta e con almeno un componente con età superiore o uguale di anni sessantacinque, purché residenti da almeno dieci anni nel Comune di Arzignano. Per i cittadini italiani ovvero di uno Stato aderente all’Unione Europea, che alla data della domanda, siano residenti ovvero svolgano la propria attività lavorativa principale nel Comune di Arzignano.

La data ultima entro la quale presentare le domande è fissata per il 21 dicembre 2018. Il modello della domanda potrà essere ritirato all’Ufficio Casa in Comune ad Arzignano. Al fine di consentire il ritiro del modello della domanda e il supporto nella compilazione si dovrà prenotare un appuntamento nei giorni Lunedì, Martedì e Giovedì contattando direttamente il responsabile del procedimento Geom. Giuseppina Confente al numero 0444-476569. Si ricorda che il richiedente dovrà essere in possesso del modello ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità.

Si precisa che le domande dovranno essere riconsegnate entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 19 dicembre 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzignano.