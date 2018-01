ARZIGNANO – Alex e Luca, oggi il lungo addio ai fidanzati

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Funerali assieme per i giovani Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due studenti 21enni morti martedì scorso avvelenati dal monossido di carbonio in una casa vacanze sul Monte Baldo (Verona). I due ragazzi erano fidanzati e i parroci di Lonigo e di Arzignano hanno accolto la richiesta delle famiglie di celebrare esequie comuni, oggi nella chiesa di Villaggio Giardino. Scelta approvata dalla Diocesi di Vicenza, che ha privilegiato il dolore e l’amore delle famiglie rispetto ad ogni altro tema. I feretri, uno in legno di noce e l’altro bianco, era coperti da rose bianche e gialle. Tantissimi gli amici ad attenderli con mazzi di fiori, che verranno poi consegnati ai genitori dei due studenti.