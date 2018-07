ARZIGNANO – Alessandra non ce l’ha fatta

Purtroppo è morta stamattina Alessandra Lighezzolo, la donna arzignanese coinvolta con la sua Fiat 500 l’altro giorno nel terribile incidente in autostrada A4, tamponata dall’attore Marco Paolini con la sua Volvo. Alessandra era molto conosciuta in città non solo per la sua figura di commerciante di Arzignano, dato che gestiva un negozio di abbigliamento per bimbi e aderiva sempre con passione alle iniziative dei commercianti della città e molto spesso ne era la promotrice. Era soprattutto una persona solare, socievole, sempre molto attiva nella vita cittadina e nel volontariato. Di lei l’assessore Nicolò Sterle ricorda “l’intraprendenza, la generosità, la schiettezza e l’amore incondizionato per la sua famiglia, il suo mestiere di esercente e per la nostra Arzignano”. E infatti la città tutta ha sperato ieri, per tutta la giornata, in un miracolo: Alessandra però non aveva mai ripreso conoscenza e i medici già ieri pomeriggio parlavano di “morte cerebrale”. In tanti arzignanesi l’hanno incitata a non mollare, ma poche ore fa il suo cuore ha cessato di battere. Lascia il marito Massimo e i figli Guglielmo ed Edoardo, nonchè una città basita per una perdita che coinvolge la comunità tutta.

L’altra signora in auto con Alessandra, di Montecchio Maggiore, non è in pericolo di vita. Per Marco Paolini, invece, adesso la posizione si complica.