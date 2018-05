ARZIGNANO – “Ale sorride”, per la Tin del San Bortolo

Una giornata speciale in ricordo di Alessandro. Incontro, divertimento e condivisione per non dimenticare quanto è importante combattere ogni giorno per la felicità propria e altrui. “Aiutare gli altri è uno dei modi più semplici per essere felici e per questo tutte le offerte che riusciremo a raccogliere durante la giornata saranno devolute in favore della Team for children Vicenza, per seguire i progetti della Terapia Intensiva Neonatale che ha ospitato mia figlia Isabel per ben 125 giorni e Pediatrica del San Bortolo di Vicenza” – queste le parole di Elisa Maria Ferrari di Crespadoro, giovane mamma della piccola Isabel, nata prematura a 24 settimane nel luglio scorso. Ma Elisa è anche la sorella di Alessandro, purtroppo scomparso a novembre, quando la sua nipotina Isabel era ancora in Tin al San Bortolo. “Abbiamo deciso di organizzare una giornata in onore del mio fratellone – dice ancora Elisa – domenica 20 kaggio a partire dalle ore 14 presso El Guado Centro di Equitazione Naturale, inia Trissino n°14 a ad Arzignano. Cosa serve portare: voi stessi, tanti sorrisi e una coperta per un relax totale sul prato!”.

ATTIVITA’ A OFFERTA LIBERA

Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 tutti i bambini presenti avranno la possibilità di salire a cavallo in tutta sicurezza, grazie alla presenza dei ragazzi del centro. Ci sarà la possibilità di prendersi cura per un giorno dei cavalli, pulendoli con le spazzole o dando loro da mangiare. A El Guado troverete ad aspettarvi anche cani, gatti, caprette e conigli. Grazie a Marzia e a Daniele inoltre, saranno presenti i pony del Centro Equestre Piccole Dolomiti di Quargnenta.

Per chi invece avesse timore ad avvicinarsi ai cavalli e ai pony, Alice Bocchese organizzerà giochi e attività speciali.

Per tutta l’intera giornata ci sarà tutta l’energia di Linda dalle mani a colori – belly painting e decorazione d’interni che truccherà grandi e piccini, portando una ventata di freschezza e colore grazie alla sua allegria. Il folletto Tiz Dj darà un tocco di magia musicale per grandi e piccini.

La merenda per i piccoli, con pane e marmellata o nutella, sarà preparata dalle mani dei folletti volontari. Per tutte le mamme che volessero preparare dei dolci per la giornata (torte e biscotti), organizzeremo una tavolata con dolci da mangiare e da vendere ai presenti (sempre in favore della raccolta fondi). Siate brave e buone care mamme, portate con voi una torta speciale!

Dal tardo pomeriggio per adulti e bambini sarà presente il mago della piastra Vittorio che preparerà succulenti panini. Da bere birra in botte e bibite per tutti. Per chi avrà ancora energia, la sera suonerà per tutti noi la band bassanese The Night Train Blues Band.

Team for Children sarà presente e grazie a loro potrete acquistare il libro Giori e l’albero della vita, un viaggio straordinario attraverso le emozioni in compagnia di Giori, una tenerissima scimmietta nata prima del tempo che vi farà vivere la sua storia con grande positività! Il libro è stato scritto dalla caposala della Terapia Intensiva Neonatale del San Bortolo di Vicenza e tutto il ricavato sarà interamente devoluto a favore della TIN. Il libro sarà acquistabile per l’occasione a € 15 mentre libro più il peluche della scimmietta Giori a € 25. Troverete altri gadget Team for Children.