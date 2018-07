ARZIGNANO – Al via il progetto ‘Parrocchie Sicure”

L’Amministrazione finanzia un progetto per rendere le parrocchie più sicure. Al via l’installazione di videocamere

La cronaca nera vicentina ci ha abituato ormai da tempo a notizie relative a microcrimini commessi anche negli ambienti parrocchiali (furti o atti di vandalismo).

Le parrocchie sono senza dubbio un ambiente sensibile, frequentato da giovani, famiglie e da una fascia di popolazione relativamente fragile come gli anziani. Per questo il Comune di Arzignano ha definito un progetto che ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza urbana nonché di tutelare il riconosciuto patrimonio storico, monumentale, artistico, culturale (chiese e loro pertinenze), di proprietà religiosa.

“A tutti i volontari parrocchiali che si adoperano gratuitamente per le feste e le sagre di paese deve andare tutto il nostro aiuto e sostegno” dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Arzignano, Enrico Marcigaglia, promotore dell’iniziativa. “I recenti fatti di vandalismo contro le strutture parrocchiali sono intollerabili. “Parrocchie Sicure” è un’idea semplice ed efficace. Grazie ai 25mila euro di finanziamento straordinario, il Comune darà un contributo immediato a tutte le parrocchie di Arzignano che vorranno dotarsi di un sistema di videosorveglianza privata. Ai bulletti di quartiere il messaggio è chiaro: se fate i cretini, vi prenderemo e vi faremo pagare i danni fino all’ultimo euro. Le parrocchie sono un importante valore della nostra comunità e pertanto devono essere protette e sicure”.

“Anche con questo progetto -dichiara il sindaco Giorgio Gentilin- confermiamo con coerenza la nostra linea nel settore sicurezza. Il nostro impegno è, dall’inizio del mio mandato, quello di tutelare i cittadini e i luoghi che essi frequentano per arginare possibili situazioni di degrado, sradicarle ed impedire che individui malintenzionati agiscano contro altri cittadini, i luoghi che frequentano o gli enti, associazioni e istituzioni religiose alle quali, con grande senso civico, fanno riferimento”.

E’ stato quindi istituito un bando per il quale è prevista una dotazione finanziaria pari a € 25.000,00 per l’erogazione di contributi a fondo perduto, a fronte di investimenti documentati.

Il bando è finanziato con fondi dell’Amministrazione Comunale e prevede l’installazione di impianti di videosorveglianza monitoranti il riconosciuto patrimonio storico, monumentale, artistico, culturale delle Chiese e delle loro pertinenze insistenti sul territorio comunale.

La spesa massima ammissibile a contributo è pari al 70% del costo complessivo delle spese sostenute/rendicontate al netto dell’IVA e comunque non superiore ad €. 5.000,00, per singola chiesa qualora si tratti di autonomi impianti di videosorveglianza.

La domanda di contributo, per gli interventi dovrà essere presentata dal legale rappresentante delle parrocchie cattoliche comunali e degli enti interessati entro e non oltre le ore 12.00 del 31/07/2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzignano a pena di esclusione, utilizzando uno tra questi mezzi : consegna a mano, PEC all’indirizzo arzignano.vi@cert.ip-veneto.net, raccomandata A.R.

Successivamente la scadenza del termine di presentazione delle istanze il dirigente del Corpo di Polizia Locale adotterà determina di approvazione della graduatoria e di assegnazione del contributo, formata mediante sorteggio pubblico, fino all’esaurimento della stanziamento previsto.

E’ stato anche stabilito di determinare il predetto contributo, una tantum, nella misura massima del 70% del costo complessivo delle spese sostenute e debitamente documentate/rendicontate al netto dell’IVA e comunque non superiore ad €. 5.000,00.