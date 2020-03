Arzignano aiuta Venezia: consegnato ricavato per la Basilica di San Marco

L’associazione Miti & Mete, in collaborazione con il Comune di Arzignano e la Bottega d’Arte di Fongaro Stefano, ha promosso una raccolta fondi pro Basilica di San Marco con la mostra “Ad Arzignano l’arte aiuta Venezia”, tenutasi dal 17 gennaio al 1 febbraio 2020.

L’assessore alla Cultura Giovanni Fracasso e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Gli organizzatori e gli arzignanesi che hanno contribuito a questa splendida iniziativa hanno dimostrato intelligenza e grande sensibilità. Siamo fieri di aver contribuito al rilancio di Venezia e del suo simbolo, la Basilica di San Marco, danneggiata dall’eccezionale acqua alta. Un grazie speciale a Domenico Scolaro, l’associazione Miti&Mete e la Bottega d’Arte di Fongaro Stefano per aver realizzato questa iniziativa”

Cinquanta gli artisti coinvolti, che con entusiasmo hanno partecipato donando per la causa una propria opera. Numerosi anche i visitatori e gli acquirenti, grazie ai quali si è raggiunto un ricavato di 4.000 euro: somma destinata dalla Procuratoria di San Marco, con cui si erano presi contatti ufficiali, al restauro di un importante mosaico della Basilica. Nel pomeriggio di ieri è stato consegnato l’assegno da parte dell’Associazione culturale Miti & Mete a Carlo Alberto Tessarin, Primo Procuratore di San Marco.

Il presidente Domenico Scolaro e il segretario Elisa Spanevello sono stati accolti a Venezia personalmente dal Procuratore, il quale si è detto davvero grato. A detta sua “il valore sociale e culturale dell’iniziativa non sta tanto nell’importo in sé, ma quanto nella buona collaborazione delle parti, che assieme hanno lavorato per una causa culturale”. Un ringraziamento da parte sua ai vicentini che hanno contribuito, agli artisti, al gallerista e non per ultima all’Amministrazione Comunale di Arzignano. Con l’occasione è stato possibile vedere e assistere al recupero dei mosaici in questione, dentro ad una Basilica completamente vuota, chiusa al pubblico a causa del recente allarme.