ARZIGNANO – Acque del Chiampo, Confindustria in visita all’impianto

Parte dalla società di servizi arzignanese il tour del Presidente della Sezione Industria e Servizi di Confindustria Vicenza, Stefano Rasotto, nelle aziende iscritte all’Associazione

La sede e gli impianti di Acque del Chiampo di Arzignano è stata al centro dell’attenzione del Presidente della Sezione Industria e Servizi di Confindustria, Stefano Rasotto, che ha scelto l’azienda arzignanese come prima tappa del suo programma di visite nelle aziende iscritte all’Associazione.

Ricevuto dal Consigliere Delegato, Andrea Pellizzari, dal Direttore Generale, Alberto Piccoli e dal responsabile del settore Ricerca e Sviluppo, Mirco Zerlottin, il Presidente Rasotto ha ascoltato la presentazione dell’Azienda ed ha visitato l’impianto ed il laboratorio analisi di Acque del Chiampo,

“Questo incontro” – ha dichiarato Rasotto – “rientra in un programma di visite ai nostri associati che intendo promuovere per mettere a fattor comune le diversità e le eccellenze delle aziende, per rafforzare i rapporti tra di noi e per far sentire alle nostre imprese la vicinanza di Confindustria. E’ un metodo che ho già utilizzato nel mio precedente incarico in Associazione e che si è rivelato nel tempo una risorsa preziosa per comprendere le aspettative ed i bisogni del mondo produttivo che fa riferimento a Confindustria”

“L’incontro con il Presidente Stefano Rasotto è un segnale importante che rafforza il rapporto di collaborazione con Acque del Chiampo che svolge la sua azione in uno dei distretti industriali più importanti del Paese sia in termini economici che per investimenti e ricerca, a breve il Presidente ci ha anticipato che avremo il piacere di ospitare anche un direttivo della Sezione aperto ad aziende ed imprenditori del Territorio” – ha aggiunto il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari – “in un clima di reciproca collaborazione fra il lavoro di sindacato che sta svolgendo il Presidente e le esigenze del nostro distretto”