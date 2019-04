ARZIGNANO – Acque del Chiampo avvia i lavori per l’innesto all’acquedotto della Valle dell’Agno

Il positivo rapporto tra Acque del Chiampo e Viacqua, che nei mesi scorsi ha prodotto un ulteriore progetto per garantire ulteriori fonti di approvvigionamento di acqua pulita per il territorio gestito da Acque del Chiampo, in particolare Arzignano e Montecchio Maggiore, produce i primi frutti.

Lungo la Valle dell’Agno infatti, è presente una dorsale idrica che attraversa tutti i comuni dell’Alta Valle dell’Agno a partire dalla località Montagna Spaccata, nel comune di Recoaro Terme, ed arriva nel comune di Montecchio Maggiore, interessando i sistemi idrici gestiti da Viacqua e Acque del Chiampo.

Il piano, la cui progettazione definitiva si è conclusa, prevede l’inteconnessione tra i pozzi acquedottistici di Canove con questa condotta e consentirebbe quindi, eseguite le necessarie verifiche con i tecnici di Viacqua, di distribuire acqua proveniente anche dalla Valle dell’Agno entro il 2019.

“Un lavoro di collaborazione tra società che sta superando i particolarismi in favore dell’attenzione alle comuni esigenze” – ha dichiarato il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari – “e che è solo in fase di avvio. Contiamo di ampliare e rafforzare le sinergie con Viacqua e altri gestori, ringraziamo il Presidente Angelo Guzzo e il direttore generale Fabio Trolese per l’attenzione nell’ottica di collaborazione tra gestori idrici che ha ispirato la nascita del Consorzio Viveracqua”

Il primo atto di questo percorso avviene il 17 aprile, con le squadre di Acque del Chiampo operative per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria lungo la condotta principale dell’acquedotto civile di Arzignano e consentire inoltre la realizzazione di un collegamento che permetterà di derivare acqua proveniente dalla valle dell’Agno. Ora, grazie anche alla collaborazione con Viacqua, che gestisce l’acquedotto della Valle dell’Agno, il primo step è definito. A partire dalle ore 22:00 del 17 aprile e fino alle ore 6:00 del 18 aprile verrà quindi sospeso il servizio idrico in corrispondenza della sede dei lavori per consentire lo svuotamento delle vasche, realizzare l’intervento e ripristinare l’operatività. Con questi lavori, non appena Viacqua approverà la richiesta di approvvigionamento, l’impianto sarà in grado di connettersi senza ulteriori interventi.