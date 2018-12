ARZIGNANO – Accordo Stazione Pelli-ITT Galilei: il futuro è qui

Si è svolto lo scorso 5 dicembre, su proposta del Direttore generale Edoardo Imperiale, l’incontro tra la Stazione Sperimentale Industria delle Pelli e l’Istituto tecnico Galilei per un bilancio delle attività realizzate nel 2018 e la definizione dei prossimi obiettivi da raggiungere nell’ambito dell’Accordo di collaborazione sottoscritto tra le parti per il consolidamento nel distretto Veneto del Politecnico del Cuoio, il programma con cui la SSIP intende sostenere lo sviluppo del capitale umano e consolidare e divulgare la cultura tecnica del cuoio e dei nuovi materiali.

Presenti la Responsabile del Politecnico del Cuoio della SSIP, Serena Iossa, il Responsabile dell’Area Laboratori SSIP, Gianluigi Calvanese, la Coordinatrice della attività SSIP del Distretto Industriale di Arzignano, Francesca Vitetta e il Dirigente scolastico dell’Istituto Galilei, Carlo Alberto Formaggio.

Per quanto riguarda il corso ITS “Green Leather Manager” gestito dalla Fondazione Cosmo e finanziato dalla Regione Veneto, la Stazione Sperimentale Industria delle Pelli, dopo aver contribuito con un co-finanziamento di circa 90mila euro per il 2018, in aggiunta all’attuale supporto nella gestione del corso con la Coordinatrice delle attività SSIP del distretto di Arzignano, si è impegnata a supportare finanziariamente, con apposita voce di budget prevista nel bilancio di previsione 2019, l’Istituto Galilei per lo sviluppo di programmi sulla formazione, giornate di studio e di orientamento e visite didattiche di interesse per il perfezionamento della cultura tecnica del materiale.

In merito ai laboratori dell’istituto scolastico, è già in atto, a seguito di un’analisi dei fabbisogni reali del Galilei, il rafforzamento della dotazione tecnica con un investimento della Stazione Sperimentale di circa 110.000mila euro per lo sviluppo della Conceria Sperimentale, nei primi mesi 2019, le cui attività oltre ad essere finalizzate alla didattica, saranno parte integrante dell’offerta di servizi SSIP presso le imprese.

Analisi dei fabbisogni delle aziende del territorio, promozione delle iniziative, assistenza e consulenza, orientamento ai servizi e alla proposta formativa sono inoltre le attività già avviate attraverso la sede SSIP di Made in Vicenza (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza).

Graziano Balducci, presidente della Stazione Sperimentale Pelli, afferma: “L’Accordo di collaborazione tocca molti punti di interesse delle attività della SSIP e dell’Istituto Galilei. Continuiamo a puntare sulla formazione a 360 gradi e sui servizi alle imprese, per un modello che intendiamo replicare anche nei Distretti Industriali della Toscana e della Campania”.

Il Dirigente scolastico del Galilei, Formaggio, afferma. “Siamo soddisfatti della collaborazione con la SSIP, che ci sta consentendo di rafforzare le competenze tecniche dei nostri alunni. Parliamo di un organismo di ricerca storico, che dovrebbe avere un ruolo più strategico all’interno della Fondazione ITS Cosmo, al fine di contribuire al fine di rafforzarne la competenza tecnico scientifica e il raccordo con il sistema delle imprese conciarie”.