ARZIGNANO – Abbandona un forno nelle campane del vetro, multato

Grazie ai servizi in borghese attivati dalla Polizia Locale, cominciano ad emergere i colpevoli dell’abbandono sconsiderato di rifiuti presso le campane del vetro. Ieri pomeriggio alle 17, a Villaggio Giardino, la Polizia di Quartiere, appositamente sul posto per contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti, ha colto sul fatto un cittadino senegalese di 28 anni, mentre gettava un forno microonde nei pressi della campana del vetro di Via Cesare Battisti. L’uomo è stato sanzionato con 500 euro di multa.

Enrico Marcigaglia commenta: “Da alcuni giorni, assieme al Sindaco Gentilin e al Vice Alessia Bevilacqua, abbiamo chiesto alla Polizia Locale di predisporre servizi in borghese per il controllo delle Campane del Vetro, per contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono rifiuti. Come richiesto dai cittadini, i controlli continueranno anche durante le feste natalizie”.