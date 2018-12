ARZIGNANO – A Restena i mercatini di Natale

Tutto pronto per il Natale di Restena. La frazione di Arzignano come sempre si contraddistingue per la ricca serie di eventi in concomitanza con le Feste Natalizie organizzati dal Gruppo Giovani di Restena. Un Gruppo che anche quest’anno animerà la frazione e lo farà con fini solidaristici. Il ricavato del loro lavoro e della seconda edizione della Restena Xmas Run andrà infatti donato alle scuole d’infanzia di Arzignano.

“Siamo molto orgogliosi di avere una realtà come il Gruppo Giovani di Restena”- dichiara l’assessore agli Eventi del Comune di Arzignano, Giovanni Lovato. “Nel corso dell’anno organizzano moltissimi eventi, con sacrificio ed entusiasmo, e in ogni loro evento vi è un fine benefico. Sono un esempio di quanto le frazioni possono essere attrattive e di quanto possono offrire a tutta la comunità di Arzignano e non solo”

Domenica 9 dicembre 2018 dalle 9.30 fino a sera sono previsti moltissimi eventi. Proprio alle 9.30 si comincerà con i Mercatini di Natale piazza che rimarranno aperti fino alle 18.30. Un’occasione per fare acquisti e stare in compagnia, grazie anche al supporto del Gruppo Giovani che organizza dei chioschi di ristoro.

Torna anche l’appuntamento per gli amanti dello sport con la gara podistica, la Restena Xmas Run, giunta alla seconda edizione ma ormai una classica di questo periodo. La partenza è prevista alle ore 10.00 mentre la premiazione è fissata per le 11.30.

Dalle 14.30 alle16.30 si terrà la Mostra/concorso “I colori del Natale”, con i lavori dei ragazzi delle scuole elementari e medie di Arzignano e sempre a partire dalle 14.30, fino alle 17, il centro di Restena sarà animato dagli artisti di strada.

Per le 16.30 atteso il momento magico e suggestivo del Concerto di Natale in chiesa con il Gruppo Vocale “Iter Novum” di Trissino (Vi) diretto da Serena Peroni, poi con il Coro Gruppo Corale Xinfonia di Malo (Vi) diretto da Riccardo Lapo.

Alle 17.30 si terranno le premiazioni del concorso “I colori del Natale” mentre alle 18.00, finalmente, prenderà vita il lungo periodo di festività con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza.