ARZIGNANO – 550 mila euro per l’Assistenza Domiciliare

L’Amministrazione Comunale di Arzignano è da sempre impegnata nel sostenere le politiche di sostegno e tutela nei confronti dell’anziano fragile con l’obiettivo, in primo luogo, di favorire la permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale.

Il comune di Arzignano anche per l’anno in corso (2018) ha stanziato a bilancio euro 440.000 per il servizio di cura domiciliare: la somma è già al netto dei trasferimenti della Regione Veneto previsti in euro 110.000 annui.

“E’ un investimento importante che conferma il nostro impegno continuo per venire incontro alle esigenze delle persone anziane e delle loro famiglie”- dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale, Alessia Bevilacqua. “L’assessorato ai Servizi Sociali ha da sempre come obiettivo la permanenza dell’anziano fragile nel proprio contesto familiare.

Questi investimenti –continua il vicesindaco- ci permettono di fornire cure, di monitorare, individuare, intercettare, accompagnare e dare un sollievo a molte famiglie, ma in particolare ad anziani soli, privi di rete famigliare o

persone adulte che hanno bisogno di un momento di accompagnamento”.

“Un impegno a cui tengo particolarmente –aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin- poiché la vicinanza delle istituzioni nell’affrontare le difficoltà legate all’età, ed inevitabilmente alla salute, è fondamentale per molte famiglie che, a volte improvvisamente, si trovano in grave stato di difficoltà”.

L’assistenza domiciliare o cura domiciliare è una funzione che il Comune di Arzignano gestisce tramite specifico accordo con il Centro Residenziale Anziani S. Scalabrin e trattasi di prestazione socio-assistenziali erogate direttamente al domicilio della persona.

Il servizio è rivolto in particolate alle persone anziane, disabili, minori o a nuclei familiari con soggetti a rischio di emarginazione e assicura le seguenti prestazioni: cura e igiene personale aiuto nella preparazione e consumazione pasti, disbrigo di pratiche, accompagnamento presso uffici, ambulatori ecc…

E’ stato rinnovato infatti fino a dicembre 2019 l’accordo per il sistema delle cure domiciliari tra il Comune, il Centro Residenziale, Anziani “Scalabrin” per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e l’AUlss8 Berica per il servizio di Assistenza domiciliare Integrata da prestazioni sanitarie (ADI).

Nel 2017 le persone seguite sono state 129 e la spesa per l’erogazione dei servizi e la gestione dello stesso è stata pari a €uro 484.000 di cui 117.000 arrivati dalla regione Veneto e circa euro 60.000 quale compartecipazione degli utenti con indicatore ISEE superiore ai limiti previsti dal regolamento.