ARZIGNANO – 40 anni della cooperativa LPV: omaggio in Comune

Arzignano omaggia la cooperativa LPV

Molti applausi e commozione per la cooperativa LPV (Lavorare per Vivere) che taglia il nastro dei 40 anni di attività. Anche a loro un riconoscimento nell’ultimo Consiglio Comunale. E’ stato ricordato il percorso e l’impegno della cooperativa sociale dal maggio del 1979 ad oggi svolge in modo organizzato attività di impresa finalizzate al recupero, alla riabilitazione, alla qualificazione professionale e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in collaborazione con le forze economiche, produttive e le istituzioni pubbliche. Nella foto il presidente Antonio Bianchetti e il vicepresidente Marcello Signorato premiati dal sindaco.

“Un piccolo riconoscimento al grande impegno di questa realtà che da 40 anni lavora a fianco degli arzignanesi e per la città di Arzignano” ha dichiarato il sindaco Alessia Bevilacqua. “Li ringraziamo di cuore per l’importante ruolo sociale che svolgono nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, favorendo la loro autonomia e sapendo quanto è importante il lavoro per la dignità di una persona”