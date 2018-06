ARZIGNANO – 2017: popolazione stabile, 100 stranieri in meno ma più di 300 nuove cittadinanze

I dati Istat relativi alla popolazione di Arzignano nel 2017 rappresentano un quadro in linea con altri Comuni dell’Ovest Vicentino. Non si è arrestato il flusso di immigrati dall’estero per lavoro, aumenta il fenomeno dello spostamento all’estero o in altri Comuni degli stessi stranieri regolari e la frazione di cittadini stranieri sul totale della popolazione diminuisce, in parte per questo nuovo fenomeno migratorio e in parte per le nuove cittadinanze acquisite.

La popolazione rimane stabile. Al 1° gennaio 2017 era di 25610 abitanti e al 31° è passata a 25605 abitanti. Ad inizio periodo gli stranieri erano 4285 mentre a fine periodo erano 4179 (-106)

Per quanto riguarda i cittadini stranieri vi sono stati:

65 nuovi nati

187 iscritti da altri Comuni

193 iscritti dall’estero

37 (altri iscritti)

per un totale di 482 nuovi iscritti

6 morti

149 cancellazioni per altri Comuni

31 cancellazioni per spostamento all’estero

325 hanno acquisito la cittadinanza italiana

77 sono classificati come ‘altri cancellati’

per un totale di 588 stranieri cancellati