ARZIGNANO – 19enne in bici finisce sotto un camion

Incidente stamane poco prima delle 8 ad Arzignano in via del Commercio all’altezza della rotatoria della zona Industriale nel tratto che porta da Arzignano verso Montorso.

In quel tratto vi è la pista ciclopedonale che conduce a Montorso e che si interseca con la strada principale.

In base ad una prima ricostruzione degli agenti di polizia locale di Arzignano, giunti prontamente sul posto, il conducente della bici, A.M. 19enne del Bangladesh domiciliato ad Arzignano e richiedente asilo, percorreva la ciclabile con direzione Montorso. Nell’incrocio ha attraversato la strada ed è finito sotto un camion che stava ripartendo dopo essere stato in coda al semaforo. La dinamica è comunque in fase di accertamento.

Alla guida del mezzo pesante, M.X., uomo di 45 anni residente a Sovizzo.

Il conducente della bici è stato portato in ospedale ad Arzignano con un codice di media gravità.

Sul posto la polizia Locale di Arzignano. Gravi disagi alla viabilità essendo la zona di intensa percorrenza.