ARZIGNANO – 1915 – 1918: Beltrame e la Grande Guerra

In occasione del centenario della fine della Grande Guerra, la Pro Loco di Arzignano ripropone la mostra già allestita nei saloni del Comune nel 2015: una mostra storico iconografica che permette di ripercorrere le drammatiche vicende della prima guerra Mondiale attraverso le illustrazioni della Domenica del Corriere, opera dell’illustre concittadino Achille Beltrame.

Sarà un modo per rivedere le straordinarie opere di Beltrame e di chiudere, in modo simbolico, tutte le iniziative che in questi tre anni la nostra Città ha voluto dedicare alle vicende e alle vittime di quel conflitto.