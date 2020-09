Arte, mercatini e buon cibo nel weekend a Vicenza

Con il mese di ottobre riprendono alcune iniziative ormai tradizionali in centro storico e altre proseguono con nuove edizioni autunnali. Tra arte, mercatini e prelibatezze culinarie l’assessorato alle attività produttive collabora con le associazioni del territorio per rendere sempre più viva la città nonostante le limitazioni imposte dal contenimento del Coronavirus.

“Dopo i grandi eventi che hanno caratterizzato il mese di settembre, con l’autunno ritornano i tradizionali appuntamenti che sono sempre graditi e partecipati – ricorda l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Sono certo che lo saranno anche quest’anno pur con i dovuti accorgimenti a protezione della salute di ciascuno di noi. Ritorna quindi “L’Arte che Riparte” con il mercatino delle curiosità in corso Fogazzaro, dopo la prima fortunata edizione estiva, che porterà tante persone a frequentare questa gradevole zona di Vicenza che merita di essere vissuta. L’artigianto di Fuori Mercato, tra l’autunno e l’inverno, sarà in piazza Biade, verso contra’ Catena, e non più in piazza delle Erbe dove invece vogliamo lasciare spazio ai plateatici. Non manca in questo fine settimana la valorizzazzione dei prodotti gastronomici locali che si potranno trovare in piazza delle Erbe”.

Dopo l’evento di luglio, “L’Arte che Riparte 2” arriva domenica 4 ottobre, in corso Fogazzaro, dalle 10 alle 19, con la seconda edizione organizzata dall’associazione “Il Tritone” in collaborazione con le Gallerie d’Arte Qu.Bi Gallery e ART.U’. Artisti Uniti e coordinata dalla curatrice Ada Massignani T. E. L’intento di questa iniziativa è di riaccendere la passione dell’arte nelle strade in modo che sia a disposizione di tutti.

Questo secondo appuntamento vedrà nuovamente la partecipazione di Thierry Parmentier, performer e coreografo belga, ma vicentino d’adozione, che presenterà il “Mandala della Memoria”, ricordando il difficile periodo affrontato. Come durante “L’arte che Riparte 1” del 18 luglio scorso, in cui venne realizzata la “Coperta della Memoria”, anche in questa occasione tutti, artisti e pubblico, potranno prendere parte alla significativa performance aggiungendo un pezzo di mandala.

Inoltre, sempre in corso Fogazzaro, l’associazione “Il Tritone” propone “Chi cerca trova, il mercatino delle curiosità” i cui prossimi appuntamenti saranno in programma il 7 novembre e il 5 dicembre.

Fuori Mercato torna in piazza Biade venerdì 3 e sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 20, offrendo una decina di banchi selezionati con prodotti fatti a mano. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Pandora in collaborazione con le Botteghe di piazza delle Erbe ogni primo weekend del mese, per i prossimi appuntamenti si trasferisce da piazza delle Erbe a piazza Biade e ritorna dopo lo stop imposto dal Coronavirus. Nei mesi scorsi gli espositori non sono stati inattivi, bensì hanno creato tanti oggetti originali.

In particolare questo fine settimana si potrà trovare abbigliamento per bambini, sartoria creativa anche con tessuti di arredamento, borse di pelle, gustosi prodotti fatti con il miele, gioielli di tutti i tipi, dipinti di produzione propria e realizzati dal riciclo ed oggetti insoliti.

I prossimi appuntamenti con Fuori Mercato si terranno per Halloween, il 31 ottobre e 1 novembre, il 5 e 6 dicembre e poi ancora in periodo natalizio, dal 19 al 24 dicembre e per l’Epifania, il 2 e 3 gennaio.

Fuori Mercato, da alcuni anni, invita in città specialisti nel campo dell’artigianato, del riciclo, dell’arte che sapientemente sanno utilizzare la loro fantasia e la loro esperienza dando vita ad oggetti esclusivi di grande qualità ad un costo contenuto; spesso sono espositori che provengono dal territorio.

Bontà & Benessere, mostra mercato di prodotti alimentari tipici e biologici, erboristici, salutistici e di artigianato, sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9.30 alle 19.30, sarà in piazza Castello.

Sarà proposta anche la mostra Paste artigianali d’Italia con 80 varietà di pasta, rappresentative di ogni territorio italiano, accompagante dalle relative schede descrittive per conoscerle e apprezzarle.

L’inizativa è curata da Veneto a Tavola, www.venetoatavola.it

Inoltre a partire da venerdì 2 ottobre a in corso Palladio a Largo Zileri i bambini potranno divertirsi con la giostra con i cavalli.