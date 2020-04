Arrivate in città 10 salme provenienti da Bergamo

Coronavirus, sono giunte in città le prime dieci salme provenienti da Bergamo, accolte dal sindaco in forma ufficialeRucco: “Doveroso essere presente al loro arrivo, un modo per far sentire la vicinanza ed il cordoglio dei vicentini”

Sono giunti verso le 13 i due camion dell’esercito italiano scortati dalle auto dei carabinieri al cimitero maggiore di Vicenza, dove hanno trasportato le prime dieci salme (altre dieci ne giungeranno domani) giunte da Bergamo a causa della saturazione delle strutture nel capoluogo e nella provincia orobica.

La richiesta, partita dal comando dei carabinieri lombardo, era stata favorevolmente accolta dall’amministratore unico di Aim Amcps Carlo Rigon, nonostante il forno crematorio cittadino che si trova presso il cimitero maggiore sia già a pieno regime.

Un’operazione che ha avuto l’avallo del sindaco Francesco Rucco che ha voluto simbolicamente essere presente all’arrivo dei feretri accogliendoli in forma ufficiale con la fascia tricolore, a nome di tutta la comunità vicentina.

“Ho ritenuto doveroso essere presente fisicamente – dichiara il sindaco Francesco Rucco – per rappresentare la vicinanza di tutti i vicentini agli amici lombardi e bergamaschi in particolare, che più di altri stanno soffrendo per questa gravissima emergenza.

I parenti di questi poveri defunti non hanno nemmeno avuto la possibilità di salutarli in vita durante il ricovero e nemmeno di accompagnarli qui a Vicenza, lo abbiamo fatto noi per loro. Ringrazio anche la fioreria Otello di Vicenza che ha donato tre rose rosse che sono state poste sopra ogni bara prima della cremazione. Un piccolo gesto ma molto significativo”.