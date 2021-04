Arrivate 2,2 milioni di dosi Pfizer in Italia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La campagna vaccinale può accelerare in virtù delle consegne di vaccino aumentate. La consegna odierna di Pfizer permetterà molto probabilmente di raggiungere il traguardo di 500 mila dosi giornaliere annunciato dal Commissario per l’Emergenza Figliuolo.

Sono 2,2 milioni le dosi di vaccino Pfizer che verranno distribuite da oggi alle Regioni/Province autonome. L’afflusso in Italia del vaccino è iniziato nella giornata di ieri e si concluderà oggi, quando – a seguire – partiranno tutte le consegne dirette verso le oltre 200 strutture sanitarie designate dalle Regioni. “Il lotto di Pfizer è il più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall’inizio della campagna vaccinale”, si legge in una nota il Commissariato all’emergenza.