Arrivano le Olimpiadi della Protezione Civile

O

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, anche per il 2019 la Protezione Civile di Fara Vicentino e Zugliano organizza la giornata conclusiva sulla sicurezza di Protezione Civile, come naturale conclusione del percorso didattico sviluppato durante l’anno scolastico all’interno delle scuole medie da parte dei volontari formatori dell’Associazione.

Da dieci anni viene infatti organizzato un percorso formativo di otto lezioni che interessa i due istituti secondari di primo grado di Fara Vicentino e Zugliano, coinvolgendo circa 150 ragazzi delle classi seconde.

Gli argomenti trattati durante le varie lezioni riguardano che cosa è e che cosa fa la Protezione Civile, come ci si difende dai rischi, in particolare il rischio sismico, il rischio idrogeologico e il rischio incendio. Ma non vengono tralasciati nemmeno i rischi domestici, quelli derivanti dalla Strada e i rischi informatici. Alla fine del corso ai ragazzi viene sottoposto un test e assegnata una votazione finale. Il Percorso si conclude a maggio con la Giornata della Sicurezza di Protezione Civile, una giornata durante la quale agli alunni viene data la possibilità di conoscere i volontari dell’Associazione e di altre associazioni di volontariato di Protezione Civile dei paesi vicini, e di venire in contatto con le attrezzature e le metodologie di intervento in caso di emergenza.

Quest’anno si presenta una grande novità, in quanto verranno organizzate le prime “Olimpiadi della Protezione Civile Junior”, una e vera e propria competizione tra le varie squadre di ragazzi che si sfideranno a colpi di cerca persone, orientamento, primo soccorso, passaggi su fune, rispetto del Codice della Strada e altre tematiche legate alla Sicurezza.

L’evento avrà luogo sabato 11 maggio 2019 ed è dedicato in particolar modo agli alunni delle classi seconde degli Istituti Secondari di Primo Grado di Fara Vicentino e di Zugliano che hanno sostenuto il corso; è prevista la partecipazione di circa 150 studenti.

Il luogo scelto è quello della località all’Isola di Fara Vicentino, sulla base dell’alternanza annuale che ha visto l’organizzazione della scorsa edizione a Zugliano.

Le varie prove che si svilupperanno durante la mattinata saranno oggetto di specifica valutazione sulla base dei tempi ottenuti, della capacità di lavorare come squadra e dell’utilizzo in maniera corretta dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Sono previsti quiz e cruciverba con domande legate ai rischi, inoltre le varie squadre dovranno montare delle tende per un campo base e realizzare una coronella di sacchi di sabbia per sventare il rischio del crollo di un argine di un fiume. Importante sarà anche l’attività di cerca persone, dove tramite l’utilizzo di mappe si dovrà organizzare la ricerca di un disperso e mettere in atto le principali manovre di messa in sicurezza di un ferito, fino ad arrivare al massaggio cardiaco e all’uso del defibrillatore didattico.

Alla fine delle gare verranno proclamati il primo, il secondo e il terzo classificato delle Prime Olimpiadi della Protezione Civile Junior e verranno assegnati dei premi legati alla sicurezza.

I coordinatori del corso e della giornata conclusiva l’Ing. Andrea Leonardi e il Prof. Lucio Pasin si sono dichiarati molto soddisfatti della partecipazione dei ragazzi e del loro entusiasmo e interesse nelle tematiche legate alla sicurezza. Questo tipo di attività dovrebbero trovare posto in tutte le scuole e a tutti i livelli, e molto si potrebbe ancora fare anche per la cittadinanza in tal senso.

Il Presidente dell’Associazione di Protezione Civile e Ambientale di Fara Vicentino e Zugliano Cav. Sergio Polga esprime grandissima soddisfazione per l’ottimo svolgimento di questo corso di Protezione Civile giunto ormai alla sua decima edizione, anche grazie al supporto delle rispettive scuole e all’appoggio dei Sindaci dei due Comuni interessati, che credono fortemente nell’importanza di tali tematiche per formare cittadini migliori e più consapevoli.