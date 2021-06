Arrivano i Simply Red a Padova – Tutte le info

TOUR EUROPEO PADOVA – UNICA DATA NORDEST

Simply Red– 15 dicembre 2022 ore 21:15

Kioene Arena – Padova

Special guest: MICA PARIS

Sono i Simply Red il grande nome internazion ale annunciato a Padova per un imperdibile concerto con tutte le loro hit, il “Blue Eyed Soul Tour”, previsto il 15 dicembre 2022 alla Kioene Arena. In una Padova sempre più centrale per i grandi eventi nel Veneto ed in Italia, il concerto della creatura di Mick Hucknall si prospetta come uno dei principali eventi internazionali nei grandi spazi dopo le riprogrammazioni di Cesare Cremonini (Stadio Euganeo, 18 giugno 2022), Alvaro Soler (Gran Teatro Geox, 7 marzo 2022) e l’annuncio di Capo Plaza (Gran Teatro Geox, 26 febbraio 2022).

«La programmazione di eventi internazionali (che prevedono logistiche mondiali) ha un significato ancora più importante e sono un segnale concreto di ripartenza: – afferma Valeria Arzenton di ZED! – Anche con le strutture chiuse non abbiamo mai smesso di lavorare e stiamo per annunciare nuovi importanti progetti».

Per i Simply Red si tratta di un grande ritorno dopo gli straordinari successi di Piazzola sul Brenta, Conegliano e Padova per uno dei gruppi giù amati dal territorio. La band vanta 27 album (tra studio, live e raccolte) e in venticinque anni di carriera hanno venduto oltre 55 milioni di dischi.

Mick Hucknall non vede l’ora di tornare sul palco. «Ho passato gran parte della mia vita a cantare per la gente, quindi è strano non farlo – ha detto – Mi manca essere in grado di esprimermi. Sarà meravigliosamente stimolante quando le persone potranno andare a vedere di nuovo una band. Non vedo l’ora». Acclamata come una delle band dal vivo di maggior successo provenienti dall’Inghilterra, faranno scintille consegnando ai loro fan successi senza tempo, che hanno segnato la loro carriera stellare, come Holding Back The Years, Stars, Fairground e Money’s Too Tight To Mention.

Mick Hucknall è stato il cantautore e leader dei Simply Red fin dall’inizio del 1985, accompagnato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L’attuale line-up è rimasta tale dal 2003, e il nuovo tour valorizzerà i punti di forza di questa fantastica band. «Voglio che si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova, e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il groove», dice Hucknall.

In apertura del concerto un’ospite d’eccezione: la cantante soul, ma anche conduttrice ed attrice televisiva britannica Mica Paris.

L’evento è organizzato da ZED! alla Kioene Arena di Padova. I biglietti per saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 10 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it. Disponibili i pacchetti VIP Ticket che includono merchandising in edizione limitata.