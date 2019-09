Arriva su Rai 2 “Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”

Lunedì 16 settembre alle ore 19.40 prende il via il nuovo cooking show di Rai2 “Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”. Al timone del programma, che andrà in onda dal lunedì al venerdì per venti puntate, lo Chef pluristellato Carlo Cracco e la web creator Camihawke.

“Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco” è un Branded Entertainment content di Scavolini co-prodotto con Zerostories in collaborazione con RAI Pubblicità.

In ciascuna puntata Cracco accoglierà un ospite nell’intimità domestica della sua cucina, che sarà palcoscenico della gara. Due composizioni speculari della stessa cucina predisposte con strumenti e ingredienti identici, permetteranno al cuoco amatoriale del giorno e allo Chef di realizzare ricette gourmet, lavorando dandosi le spalle al fine di non poter vedere l’operato l’uno dell’altro, sino al temuto “faccia a faccia” finale.

Con questo programma, Carlo Cracco si presenta ai fornelli senza la giacca da Chef, abbandonando i panni di giudice severo, e ritorna in TV in un ambiente domestico per cucinare nella “sua cucina”. In questo scenario, Scavolini è al suo fianco come co-produttore di un nuovo format di intrattenimento che punta su una strategia di contenuti inedita basata sull’engagement e lo storytelling: “Ho accettato con entusiasmo di partecipare a questo progetto – dice Carlo Cracco – è un programma divertente che mi permette di essere me stesso “Nella mia cucina”, mostrando il mio lato più autentico. È stata un’evoluzione naturale di un percorso che mi ha visto prima come testimonial di Scavolini poi accanto all’azienda nella progettazione di un modello di cucina che, adesso, approda in tv. Non avrei potuto immaginarmi nessun altro “Nella mia cucina”, per questo ho deciso di tornare sugli schermi”.

Ad affiancare lo Chef in questa nuova avventura sarà la web creator Camihawke, al secolo Camilla Boniardi: “È un onore per me esordire in un programma televisivo in qualità di co-conduttrice al fianco di Carlo Cracco. Lui è un grande professionista e in quest’occasione mi ha dato uno straordinario supporto. Sono grata a lui e a tutto il team per il lavoro svolto insieme. Sono stati una grande squadra, mi sono divertita e ho imparato tantissimo. È la prima volta per me, l’impegno e l’eccitazione sono state massime, spero davvero che il risultato piaccia al pubblico tanto quanto è piaciuto a me fare quest’esperienza”.

Il ruolo della giovane co-conduttrice sarà quello di dare il benvenuto al cuoco amatoriale e, accompagnata da amici e parenti venuti per supportarlo, commentare la gara dietro le quinte con la sua inconfondibile ironia.