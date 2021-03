Arriva l’igienizzante alla grappa: ecco il gel ‘made in Veneto’

La Nardini lancia il suo gel disinfettante: arriva Ngel, detergente mani alla grappa ad azione igienizzante. Come altri gel è un presidio per la lotta al Covid, legato al gesto che ha cambiato la quotidianità, ma sprigiona un’anima che rimanda ad un simbolo di convivialità, qual è la grappa.

Il gel è stato messo a punto con una formulazione innovativa unica nel comparto, grazie alla sinergia tra Nardini e un reparto di dermocosmesi. Nardini, leader nel mercato delle grappe dal 1779, ha convertito gran parte della produzione per realizzare N-Gel.

Il sito recita dell’azienda bassanese recita così: Confezionato in un’elegante bottiglietta di vetro nel formato tascabile/travel size, Ngel è un detergente mani alla grappa ad azione igienizzante.

Dotato di pratico nebulizzatore che consente di dosare con praticità la quantità erogata, va frizionato sulle mani fino a che risultino completamente asciutte ottenendo una rapida azione igienizzante.

Questo semplice gesto, diventato ormai quasi naturale e sicuramente fondamentale per la sicurezza di tutti, rimanda ad una tradizione antica che voleva la grappa strofinata sul dorso della mano per valutarne la qualità e la freschezza delle vinacce in base all’aroma sprigionato.