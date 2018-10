Arriva la Tunisia al Menti, ecco i divieti

Italia-Tunisia, per l’incontro delle nazionali Under 21 divieto di vendere bottiglie di vetro e lattine

Lunedì 15 ottobre

In occasione della partita di calcio delle nazionali Under 21 Italia-Tunisia, in programma lunedì 15 ottobre alle 18.30, il Comune di Vicenza, su richiesta della Questura, competente per l’ordine pubblico, ha disposto un’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio Menti, a partire dalle 15 fino al termine dell’evento sportivo.

Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano, nonché i bar all’interno della stazione ferroviaria e nelle zone adiacenti.

La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.