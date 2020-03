Arriva il portale “TorniamoPresto.it”

È online il nuovo portale TorniamoPresto.it per sostenere le attività commerciali di tutta Italia in questo periodo di emergenza sanitaria.

Direttamente su questo sito i cittadini avranno infatti la possibilità di acquistare delle gift card del negozio d’interesse che potranno utilizzare quando l’attività commerciale riaprirà al pubblico.

Il nuovo portale è stato realizzato da Paolo Dal Lago, gestore di una startup, Martina Mantoan, business developer, e Andrea Delgrosso, programmatore.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vicenza, è gratuita e senza scopo di lucro ed è finalizzata a sostenere le attività commerciali italiane (negozi, ristoranti, alberghi …) che a causa delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, da un giorno all’altro hanno visto gli incassi azzerarsi. Grazie al portale le attività commerciali potranno ottenere entrate anche in questo periodo difficile attraverso il sostegno dei clienti, che in alcuni casi in cambio otterranno degli sconti negli acquisti da fare cessata l’emergenza.

Le attività commerciali e artigianali vicentine che vogliono aderire all’iniziativa dovranno compilare l’apposito modulo pubblicato sul sito www.torniamopresto.it (al link https://www.torniamopresto.it/adverts/add). Successivamente potranno promuovere l’inserzione attraverso i propri canali social e siti web. Le richieste di acquisto delle proprie gift card da parte dei clienti potranno poi essere gestite privatamente.

Per effettuare un ordine è sufficiente collegarsi al portale www.torniamopresto.it e cercare il negozio locale d’interesse nella lista delle attività che hanno aderito all’iniziativa. Tramite un apposito il form, il cliente dovrà poi contattare il fornitore e procedere con l’acquisto della gift card che potrà utilizzare una volta terminata l’emergenza, quando l’attività avrà riaperto.

Per ulteriori informazioni sul portale è attiva la sezione “Domande & Risposte” al link https://www.torniamopresto.it/domande/.