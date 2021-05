Arriva il “green pass” italiano, ecco le regole

Come riportato dal decreto legge 52, articolo 9, lo scorso 21 aprile è stato approvato il “green pass”, ovvero una certificazione che permetterà di spostarsi in Europa in attesa del “Digital green certificate”. Ma in cosa consiste di preciso? Ecco tutte le regole.

Cos’è il “green pass”?

Diverse certificazioni possono essere considerate green pass: il certificato vaccinale, il referto di un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato al massimo 48 ore prima; il referto della Asl che certifica la fine dell’infezione da Sars-Cov-2 e la seguente guarigione. Varranno sia i formati cartacei che quelli digitali. Tutte le persone che rispetteranno uno di questi requisiti potranno ottenere il “green pass”.

Dove fare richiesta

La richiesta si può fare direttamente ai soggetti autorizzati: strutture e autorità sanitarie locali, ma anche il medico di base nel momento in cui il richiedente si sia sottoposto ad isolamento oppure al laboratori in cui è stato effettuato il tampone antigenico.

Cosa si può fare con il “green pass”

Il “green pass” consente di spostarsi tra regioni di colore rosso o arancione, ma anche di partecipare a determinati eventi quali spettacoli all’aperto, cerimonie civili e religiose, fiere, convegni, congressi. Non è ancora stato definito, ma potrebbe essere utilizzato anche per accedere alle sale giochi, ai bingo e ai casinò (che riprenderanno il primo luglio le loro attività) e alle discoteche.

Durata

La durata dipende dal tipo di certificato presentato. Nel caso il richiedente sia stato vaccinato, il “green pass” durerà nove mesi, anche se potrà essere fatto anche dopo la prima dose e avere validità a cominciare dal 15° giorno successivo all’inoculazione. Il certificato di guarigione invece dura 6 mesi dalla fine dell’isolamento, mentre il referto del tampone negativo solo per 48 ore.

La validità in Italia e in Europa

Il “green pass” è valido solo sul suolo italiano, anche se al momento può essere utilizzato anche per muoversi in Europa, in attesa dell’introduzione del “Digital green certificate”, ma varrà solo nei Paesi che lo accettano. Per spostarsi in Europa sarà quindi necessario informarsi sulla documentazione richiesta da ogni singolo stato. Il “Digital green certificate”, invece, entrerà in vigore il prossimo giugno: avrà le stesse caratteristiche della certificazione italiana, ma avrà un QR Code associato per muoversi liberamente tra gli stati senza sottoporsi a test o ad incorrere in quarantene di qualsiasi tipo.