Arriva il drifting a Schio e promette emozioni forti

Arriva anche a Schio un’altra specialità che mette insieme sport, abilità e spettacolo, promettendo tre giorni di emozioni forti e divertimento. Si tratta del Drifting, che si svolgerà a Schio il 26, 27 e 28 luglio nel Piazzale Pubblici Spettacoli e che consiste in un’esibizione di circa 30 – 40 auto a trazione posteriore che eseguiranno una serie di “sbandate controllate” dai rispettivi piloti che cercheranno di tenerle il più a lungo possibile nello stato di sbandamento, appunto.

Promotore dell’evento denominato Drifting to hellè la nuova associazione cittadina K Motorsport presieduta da Nicola Deganello, presente alla conferenza stampa di presentazione con Devis Dal Soglio e altri rappresentanti. Collabora anche Area 51 racing Team di Padova. L’intento quello di far conoscere una disciplina ancora poco nota ma diffusa, a partire dal Giappone, già negli anni ’70 del secolo scorso.