Arriva il Carnevale, con molti più carri

Domani 5 marzo, sarà una grande giornata di festa per Arzignano. Nell’ultima giornata di Carnevale, infatti, la città del Grifo è pronta per colorarsi e per ospitare una sfilata di carri degna della sua tradizione. L’evento è organizzato grazie alla collaborazione fra Amministrazione comunale e Pro Loco di Arzignano. Domani 5 marzo a partire dalle ore 14, le vie e le piazze del centro storico si riempiranno di festa e colori per una ricorrenza che quest’anno torna alla sua tradizionale collocazione, di martedì. Per i carri presenti è previsto un percorso che parte da via Kennedy attraverso piazza Marconi per il centro della città.

Mercoledì mattina la solenne consegna del Palio da parte dei bambini della scuola d’Infanzia Santa Maria Elisabetta di Castello agli assessori Giovanni Lovato (Eventi) e Ziggiotti (Istruzione) e al vicesindaco Alessia Bevilacqua, in attesa della grande festa di Martedì nella quale il Palio passerà ai vincitori dell’edizione 2019.

“Stiamo tutti aspettando questo evento con trepidazione” –dichiara l’assessore agli Eventi Giovanni Lovato. “E’ davvero una grande soddisfazione veder già realizzato un progetto che ci aspettavamo si concretizzasse in qualche anno: quello di organizzare ad Arzignano un Carnevale degno di questa città. Mi sono impegnato molto e devo dire che la mia dedizione ha permesso già quest’anno di triplicare il numero dei carri rispetto allo scorso anno. Saranno 12 a sfilare per le piazze e quindi vi aspetto tutti, per stare assieme e per festeggiare”.

“Ringrazio l’assessore Lovato per averci creduto ed essersi impegnato molto” dichiara il vicesindaco Alessia Bevilacqua. “Questa amministrazione rinnovata sta mettendo in campo passione e dedizione per fare del bene a questa città. Aspetto tutte le famiglie perché i bambini potranno divertirsi e vedere un grande spettacolo”