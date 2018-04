Arriva a Vicenza “Una vita da social”: campagna della Polizia Postale in 47 tappe

Al via la 5^ edizione di “Una vita da social” la Campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo

Preoccupa in maniera più forte il fenomeno del bullismo:

Il 28% degli studenti delle scuole superiori è vittima di bullismo, la percentuale sale al 30% tra gli alunni delle scuole medie. Il dato è in netta crescita rispetto allo scorso anno. Un Tour itinerante di 47 tappe sul territorio nazionale e europeo

Oggi fa tappa a Vicenza in Piazza Castello, la più

importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori, in collaborazione con il

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Un progetto al passo con i tempi delle nuove generazioni, che nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un grande consenso: gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno incontrato oltre 1 milione e 300 mila studenti

sia nelle piazze che nelle scuole, 147.000 genitori, 82.500 insegnanti per un totale di 10.750 Istituti scolastici, 39.000 km percorsi e 190 città raggiunte sul territorio e due pagine twitter e facebook con 121.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online.

Ancora una volta Aziende come Baci Perugina, Facebook, FireEye, Google, Karpesky lab, Lenovo, Microsoft, Norton by Symantec, Skuola.net, Vodafone, Youtube e società civile scendono in campo insieme alla Polizia di Stato per un solo grande obiettivo: ”fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia più vittime”.

L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti attraverso il diario di bordo e l’hastag #unaparolaeunbacio potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo.

Da Milano a Palermo, attraversando lo stivale con un truck allestito con un’aula

didattica multimediale, gli operatori della Polizia Postale per l’intero anno

scolastico incontreranno studenti, genitori e insegnanti sui temi della sicurezza

online con un linguaggio semplice ma esplicito adatto a tutte le fasce di età.

Per il Questore di Vicenza, Giuseppe Petronzi, “l’iniziativa a Vicenza rappresenta

ennesima conferma della forte e qualificata attenzione della Polizia di Stato verso un

fenomeno delicato e complesso. L’uso della rete è ormai talmente diffuso e scontato, specie

tra i giovani, che non si presta sempre la dovuta cura alla selezione dei contenuti ed alla

proiezione delle proprie attività negli ambienti virtuali. “Una vita da social” aiuta a creare

ed incanalare una più corretta consapevolezza dei rischi connessi”.

“Internet rappresenta una risorsa importantissima soprattutto per le giovani generazioni,

uno strumento di crescita culturale e sociale, che richiede però le necessarie competenze per

poter navigare nel web evitando di incorrere in rischi e pericoli, che potrebbero anche

comportare gravi conseguenze” – dichiara Emanuela Napoli, Dirigente del

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto.

“L’obiettivo di questa campagna – continua Napoli – è quello di trasmettere ai giovani la

necessaria consapevolezza per poter avvicinarsi in modo sicuro a questa dimensione virtuale

a disposizione di tutti.

“Una Vita da Social – conclude Napoli – rappresenta un’iniziativa che coniuga

prevenzione e formazione rivolta non solo agli studenti, ma anche agli insegnanti e genitori

per una corretta informazione sulle tematiche della rete al fine di meglio comprenderne i

bisogni ma anche per cogliere per tempo quei segnali di disagio che spesso non vengono

avvertiti dagli adulti di riferimento.”

Dai dati in nostro possesso e dagli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, si

evince l’importanza delle attività di informazione e sensibilizzazione per far si che

la rete possa essere per i ragazzi una grande opportunità e non un limite.

I social network infatti sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto

integrato nella quotidianità dei teenager.

Secondo quanto emerso dai risultati di una recente indagine di Skuola.net e

Osservatorio Nazionale Adolescenza sul corretto uso di internet, su circa 8mila

adolescenti di 18 regioni italiane, il fenomeno è in crescita.

Analizzando la fascia del campione tra i 14 e i 18 anni, salgono infatti al 28% le

vittime di bullismo (nel 2016 erano il 20%, quindi un aumento del 40%), mentre

circa l’8,5% è preso di mira sul web e sui social (6,5% lo scorso anno, quindi un

aumento del 30%). Circa l’80% di questi ultimi, è oggetto di insulti e violenze sia

nella vita online che in quella reale.

Come visto, l’incidenza del bullismo “offline” è ancora nettamente maggiore: tra le

vittime, il 46% ha pensato almeno una volta al suicidio e ha messo in atto condotte

autolesive per il 32%. Il 75% delle vittime di bullismo si sente depresso e triste, il

54% ha frequenti crisi di pianto.

Tuttavia il cyberbullismo presenta risvolti particolarmente oscuri: tra le vittime

sistematiche delle prevaricazioni digitali, a volte anche quotidiane, il 59% ha

pensato almeno una volta al suicidio nel momento di sofferenza maggiore. Tra i

giovani coinvolti, il 52%, confessa di provocarsi del male fisico intenzionalmente. Se

poi è l’82% a dire di sentirsi frequentemente triste e depresso, circa il 71% esplode

in frequenti crisi di pianto.

Tra i ragazzi più piccoli, appartenenti alla fascia tra gli 11 e i 13 anni, la percentuale

di vittime di bullismo e cyberbullismo sale rispettivamente al 30% e al 10%. La

frequenza di crisi di pianto (45% circa) e di tristezza e depressione (70%) è simile sia

tra chi è oggetto di violenza e comportamenti offensivi online sia tra chi li subisce

nella vita reale. Per quanto riguarda l’autolesionismo, invece, si rilevano numeri

superiori tra chi viene preso di mira in rete: si provoca ferite e contusioni circa 1 su

2, contro il 33% delle vittime del bullismo “disconnesso”