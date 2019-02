Arriva a Vicenza l’Operetta: al Comunale “La Duchessa del Bal Tabarin”

“LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN” AL TEATRO COMUNALE DI VICENZA ARRIVA L’OPERETTA CON MUSICA DAL VIVO, DOMENICA 10 FEBBRAIO

Ritorna sul palcoscenico del Teatro Comunale Città di Vicenza la tradizione dell’operetta, in versione classica, con l’Orchestra che esegue la musica dal vivo; il primo appuntamento è con La Duchessa del Bal Tabarin, in programma domenica 10 febbraio alle 16.00, operetta in due atti di Leon Bard, libretto di Carlo Lombardi, Arturo Franci e Carlo Vizzotto, (una rivisitazione del testo originale) con l’Orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli, regia di Alessandro Brachetti. Lo spettacolo è una produzione della Compagnia Teatro Musica Novecento, riconosciuta all’unanimità per la qualità delle sue proposte artistiche, sempre con allestimenti sfarzosi (qui scene e costumi sono di Artemio Cabassi, realizzati da ArteScenica di Reggio Emilia), con la musica eseguita dall’Orchestra e il Corpo di Ballo Novecento che si esibisce con le coreografie firmate da Salvatore Loritto.

La Duchessa del Bal Tabarin è senza dubbio la più “viennese” tra le operette italiane (sul testo di Carlo Lombardo, il padre dell’operetta nazionale, che la firma con lo pseudonimo di Leon Bard, sembra dopo averne sottratto le musiche al collega ungherese Franz Léhar); la trama è ricca di intrighi, popolata di sciantose e soubrette, duchi e nobiltà varia e naturalmente con un lieto fine, al vorticoso ritmo di valzer. La storia è quella di Frou Frou, “chanteuse” del Bal Tabarin di Parigi, di cui s’innamora il duca di Pontarcy, che la sposa facendole però promettere fedeltà per almeno sei mesi. Frou Frou accetta, ma presto si annoia e rimpiange la vita di prima, allegra e frivola. D’altro canto Frou Frou non vede l’ora di assicurarsi il titolo di Duchessa con somma di denaro annessa. Tuttavia il Duca nutre forti dubbi sulla fedeltà della moglie e affida al segretario Morel il compito di trovare un seduttore per fare cadere in tentazione Frou Frou e liberarsi così dall’impegno preso. In realtà l’infallibile tombeur de femmes Valentino Rodolfi, tormentato dall’inflessibile ispettore delle tasse Salassy, avrà ben altre vicende ed equivoci da cui districarsi, e finirà per innamorarsi della timida segretaria Edy. Scaduta la mezzanotte del fatidico giorno, convinta di essersi ormai assicurata la mano (e i soldi) del Duca, Frou Frou cade tra le braccia del bel Principe Ottavio facendosi cogliere sul fatto. Ma colpo di scena! Tra equivoci comici e situazioni paradossali ci si avvia verso l’immancabile happy end a suon di musica, canto e ballo.

L’operetta con musica dal vivo La Duchessa del Bal Tabarin rientra nell’iniziativa A teatro si resta giovani, un progetto per incentivare il coinvolgimento del pubblico più anziano. Il progetto prevede l’opportunità per i cittadini over 65 che frequentano i centri anziani e gli aderenti alle consulte anziani di avere dei biglietti per le operette e un musical, ad un prezzo agevolato di 10 euro (con un limite di 150 posti a spettacolo); la promozione è valida per gli spettacoli “La duchessa del Bal Tabarin” di domenica 10 febbraio alle 16 , “Orfeo all’inferno” in programma domenica 17 marzo, sempre alle16 e “Aladino e la lampada meravigliosa” previsto domenica 7 aprile, in doppia replica alle 15 e alle 18.30. I biglietti agevolati della promozione “A teatro si resta giovani” devono essere prenotati e acquistati alla biglietteria del Teatro Comunale, in Viale Mazzini (tel. 0444.324442 – biglietteria@tcvi.it) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15. Inoltre il progetto, in accordo con l’assessorato alla famiglia e alla comunità del Comune di Vicenza e la Fondazione Teatro Comunale di Vicenza ha offerto a venticinque cittadini over 65 in carico al settore Servizi sociali e diciannove persone con disabilità seguite dall’Azienda Ulss 8 Berica e residenti a Vicenza di poter assistere gratuitamente ad alcuni spettacoli della stagione del Teatro Comunale.

Sia i cittadini over 65, sia le persone con disabilità, accedono allo spettacolo con un accompagnatore, al quale sarà estesa la gratuità. I beneficiari e i loro accompagnatori avranno diritto all’ingresso gratuito per assistere alle operette “La duchessa del Bal Tabarin” in programma domenica 10 febbraio e “Orfeo all’inferno”,che si terrà domenica 17 marzo.

I biglietti per le operette sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (viale Mazzini 39, biglietteria@tcvi.it, tel. 0444.324442), aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15 e un’ora prima degli spettacoli. Sono disponibili anche online sul sito del Teatro www.tcvi.it, in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza; costano 27,00 euro il biglietto intero, 24,00 euro il ridotto over 65 e 15 euro il ridotto under 30.