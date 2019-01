Arriva a Vicenza in robot umanoide “Face”

Lunedì 4 febbraio dalle ore 14,30 al Teatro Comunale di Vicenza il convegno “Quando i robot apriranno lo studio. Robot e Intelligenza Artificiale al servizio del Libero Professionista” organizzato dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, dalla Conferenza Ordini Dottori Commercialisti Esperti Contabili delle Tre Venezie e dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie con il patrocinio del Comune di Vicenza.

Sarà un viaggio nello studio professionale del futuro quello di lunedì 4 febbraio a Vicenza dove avvocati, commercialisti e notai si confronteranno sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della robotica nelle libere professioni economico – giuridiche.

Com’è che la tecnologia sta cambiando il diritto e l’approccio alla professione di avvocato, commercialista e notaio? Sarà sempre un giudice a stabilire il confine tra un colpevole e un innocente o sarà un algoritmo? Un algoritmo può prevedere il default di un’impresa? La prevedibilità di una decisione influenzerà l’accesso alla giustizia? Sono alcune delle domande a cui docenti universitari, professionisti del mondo giuridico economico e delle robotica daranno risposta nel corso del convegno che vedrà la partecipazione straordinaria di FACE (Facial Automaton for Conveying Emotions), il robot umanoide che interagisce socialmente con gli umani, realizzato dal Centro Piaggio dell’Università di Pisa.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Maurizio Ferraris filosofo dell’Università di Torino su “Professionisti, castori e motoseghe. Che differenza c’è?”; Angela Condello professore a contratto dell’Università di Torino su “404 – file not found. il diritto tra calcolo e dismisura”; l’avvocato Riccardo Borsari professore associato dell’Università degli Studi di Padova su “L’anno che verrà tra prevedibilità della decisione e giustizia predittiva verso una nuova calcolabilità del futuro giuridico?”; Danilo De Rossi professore ordinario di Bioingegneria dell’Università di Pisa su “Le emozioni e i sentimenti nei processi decisionali dei robot”; Giorgia Simonetti direzione legale IBM Italia S.p.A. su “Watson e l’intelligenza artificiale applicata alla legal practice”; Andrea Messuti avvocato e partner LCA Studio Legale su “L’intelligenza artificiale come ausilio al professionista nelle operazioni di M&A”; Fabrizio Milano D’Aragona CEO di Datrix su “Bilanci a rischio default? lo stabilisce l’algoritmo!”

Il convegno sarà moderato da Antonio Larizza giornalista de Il Sole 24 Ore.

Come l’industria 4.0 sta portando un nuovo modello di sviluppo per le imprese del Nord Est – dichiarano all’unisono i presidenti del Triveneto Alessandra Stella (avvocati), Margherita Monti (commercialisti) e Alberto Sartorio (notai) – così i professionisti, che rappresentano il tessuto connettivo dell’economia, sono chiamati a rinnovare i propri modelli organizzativi e di approccio alla professione, per rispondere alle esigenze di un contesto imprenditoriale e produttivo per il quale l’innovazione di prodotti e processi è un passo imprescindibile. Questo avviene valorizzando le specializzazioni professionali, mettendo a sistema competenze e professionalità trasversali al servizio dei clienti, ed accompagnando le imprese, i cittadini e le istituzioni del territorio nel percorso di innovazione, verso un nuovo modello di sviluppo.”

Il convegno, patrocinato dal Comune di Vicenza e accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua, è realizzato grazie al fondamentale sostegno di AON e Gruppo24Ore.

Iscrizioni per i professionisti tramite il portale FPC dei rispettivi Ordini professionali, per gli altri ospiti scrivere a: interprofessioni@gmail.com