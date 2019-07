Arresti domiciliari per l’autista che ha speronato i 4 ragazzi a Jesolo

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Arresti domiciliari confermati: con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per evitare qualsiasi pericolo di fuga di Marius Alin Marinica, 27 anni, romeno, elettricista e accusato di essere il responsabile della strage di Jesolo, quando all’una di domenica mattina la sua Golf bianca ha speronato una Ford Fiesta su cui viaggiavano cinque amici ventiduenni di Musile. Quattro le vittime e un’unica sopravvissuta, la cui testimonianza è stata decisiva visto che Marinica non si è nemmeno fermato dopo l’impatto, del quale ha detto poi di non essersi nemmeno accorto. Intanto stamattina alle 10 si terranno i funerali dei 4 ragazzi morti, amici da una vita.