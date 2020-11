Arrestato spacciatore di cocaina grazie al cane ‘Aria’

Un arresto per detenzione di cocaina, una segnalazione e sanzione per detenzione di marijuana, due perquisizioni domiciliari: pomeriggio di intenso lavoro quello di ieri al parco di Villa Tacchi e dintorni per Aria, il nuovo cane antidroga della polizia locale di Vicenza.

Insieme all’agente con cui la giovane femmina di pastore tedesco fa coppia fissa da qualche settimana a supporto dei servizi antidroga del comando di contra’ Soccorso Soccorsetto, Aria ha infatti preso parte in modo determinante ad una brillante azione condotta dal Nucleo operativo speciale della locale in collaborazione con i carabinieri.

“Già da queste prime operazioni – commenta il sindaco Francesco Rucco – le forze dell’ordine hanno avuto modo di apprezzare le qualità della nostra nuova unità cinofila. Sono certo che Aria ci darà grandi soddisfazioni nella lotta alla droga e, in particolare, nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze nei parchi e vicino alle scuole, dove è fondamentale intervenire per tenere i pusher lontani dai nostri ragazzi”.

L’operazione ha portato all’arresto e processo per direttissima di uno straniero trovato in possesso di 33,17 grammi di cocaina confezionata in due ovuli interi e due mezzi ovuli. Un’altra persona è stata segnalata al prefetto e sanzionata per detenzione di 5,18 grammi di marijuana.