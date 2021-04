Lo trovano nascosto nel parco: i Carabinieri arrestano ricercato

Nella serata di ieri 9 aprile 2021, i Carabinieri della Stazione di Solagna, in sinergia con la Sezione Radiomobile e con i militari della Stazione di Bassano del Grappa, hanno rintracciato e arrestato Broidic Rupano, 29enne condannato per oltraggio a pubblico ufficiale e maltrattamento in famiglia. L’uomo era latitante dal 2 aprile, quando era stato emesso il mandato di cattura dalla Procura per espiare la pena residua di quattro anni e nove mesi di reclusione.

Rupano, dopo aver vissuto a Cadoneghe, era diventato senza fissa dimora ed è stato trovato nella serata di ieri all’interno del parco “Ragazzi del ’99” di Bassano del Grappa.

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è riferito al 30 giugno 2017, quando Rupano aveva colpito violentemente i militari dell’Arma di Padova, intervenuti per sedare lo stesso accusato, reo di aver picchiato il titolare di un esercizio pubblico.

I maltrattamenti in famiglia invece sono riferiti all’arco temporale 2013-2017, quando Rupano aveva più volte picchiato la sua compagna dell’epoca con calci e pugni, costringendo la donna alla denuncia e al trasferimento in una struttura preventiva assieme alla figlia nata dalla relazione tra i due.

L’uomo è stato condotto in carcere, dove sconterà la pena comminatagli.