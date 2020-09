Arrestato proprietario di ecocentro abusivo

Il 28 agosto scorso, militari della Compagnia Guardia di Finanza di Arzignano hanno tratto in arresto V.G., classe 1977, proprietario dell’ecocentro abusivo già individuato in precedenza a Montorso Vicentino (VI), in esecuzione di apposita Ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Vicenza in ragione dell’acclarata violazione degli obblighi correlati allo stato di detenzione domiciliare da parte del medesimo.

Al riguardo, le Fiamme Gialle vicentine, nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti, nel maggio di quest’anno avevano perquisito d’iniziativa e sequestrato un ingente quantitativo di rifiuti stoccato nel cortile e, in parte, nel magazzino dell’abitazione di V.G., denunciandolo per il reato di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”).

Successivamente, alla fine di giugno, i Finanzieri avevano constatato come lo stesso non solo avesse, nel frattempo, stoccato ulteriori rifiuti, ma anche svolto, principalmente attraverso l’utilizzo di un macchinario professionale, un alacre e sistematico lavoro di rimozione dell’involucro di numerosi cavi elettrici in sequestro, al fine di ottenerne del rame da collocare all’interno di fusti, nonché di prelevamento del prezioso metallo da alcune bobine che erano state rinvenute e sequestrate in precedenza, le quali sono risultate, al momento dell’intervento, più che dimezzate nel peso. L’indagato, essendo riuscito a ricavare un’apertura laterale su un lato del magazzino, aveva infatti creato un ingresso occulto ai locali cautelati, grazie al quale poteva entrare e uscire liberamente dall’area sottoposta a sequestro penale senza rompere i sigilli, rendendosi così nuovamente responsabile del reato di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, nonché delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 334 (“Sottrazione di cose sottoposte a sequestro”) e 349 c.p. (“Violazione di sigilli”). Nel corso di questo secondo intervento, inoltre, a seguito di una perquisizione d’iniziativa, le Fiamme Gialle avevano anche rinvenuto e sequestrato cocaina, in parte già suddivisa in dosi, per un peso lordo complessivo di circa 170 grammi, nonchè strumentazione per il taglio ed il confezionamento della stessa. Il soggetto, dopo essere stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all’art. 73, comma 1 del D.P.R. 309/90 e tradotto presso la casa circondariale “San Pio X” di Vicenza, era stato posto agli arresti domiciliari.

Ciò detto, nei giorni seguenti, i Finanzieri della Città del Grifo, guidati dal Cap. Filippo Forcolin, hanno svolto specifici accertamenti volti ad acclarare il rispetto delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria da parte dell’indagato. L’attività svolta dai militari del Nucleo Mobile, in particolare, ha fatto emergere come il medesimo, nonostante i divieti correlati al proprio stato detentivo, continuasse a tenere contatti con soggetti terzi attraverso i telefoni cellulari in uso ai componenti del proprio nucleo familiare (coniuge, figli minorenni, nonna), evidenziando pertanto un atteggiamento di totale ripudio e spregio degli ordini dell’Autorità. Tali circostanze, partecipate alla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno portato all’emissione di un’Ordinanza di aggravamento della misura cautelare, motivata dalla perseveranza dell’indagato nell’attitudine trasgressiva della legge, a cui è stata data esecuzione il 28 agosto mediante la traduzione di V.G. presso la casa circondariale di Vicenza.